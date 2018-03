Außenministerium - Imameschulung, 06.-10. April 2013

Wien (OTS) - Vom 06. bis 10. April findet in Wien die fünfte Auflage der erfolgreichen Landeskundlichen Schulung türkischer Religionsbeauftragter im Afro-Asiatischen Institut (AAI) statt. Die Programmwoche bringt dieses Jahr 13 türkische Religionsbeauftragte, darunter 2 Frauen, zusammen, die im Herbst 2012 ihre Tätigkeit an Moscheen in Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg aufgenommen haben. Die teilnehmenden Imame verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Deutsch-Grundkenntnisse.

Die Schulung dient als Vorbereitung der TeilnehmerInnen auf ihren mehrjährigen Einsatz in Österreich. Religionsbeauftragte sind Schlüsselfiguren im interkulturellen und interreligiösen Dialog und wirken oft als Brückenbauer in Integrationsfragen. Umso wichtiger ist es zu gewährleisten, dass die in Österreich tätigen türkischen Imame über ein grundlegendes Verständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Religion in Österreich und Europa, das österreichische Schulsystem, Frauenrechte und Religionsfreiheit in Österreich verfügen.

Neben einer Reihe an Österreich-spezifischen Kernmodulen liegt der diesjährige Schwerpunkt auf Jugendfragen. Ein Besuch in der Justizanstalt Gerasdorf gibt den Religionsbeauftragten die Möglichkeit sich mit den Problemstellungen von jugendlichen Insassen auseinanderzusetzten, während ein Besuch bei der Magistratsabteilung 11 der Stadt Wien (Amt für Jugend und Familie) Einblick in das Angebot vorhandener Beratungsstellen für Jugendliche gibt.

Die Schulung stellt den ersten Projektpfeiler des vom Europäischen Integrationsfonds und dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, ko-finanzierten Projekts: "Dialog-und Integrationsschulung für Imame, Seelsorgerinnen und Moscheevereine" dar. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Türkischen Präsidium für Religionsangelegenheiten (Diyanet/ATIB) organisiert, das seit 2008 jährlich 10-15 Imame für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Österreich entsendet.

Dieses bewährte Projekt ist eine ideale Basis für Dialog und Zusammenarbeit und ein wichtiger Schritt für ein erfolgreiches Miteinander in Österreich. Unter den Partnern des Außenministeriums befindet sich der Österreichische Integrationsfonds des Bundesministeriums für Inneres (ÖIF/BMI) sowie die Universität Wien.

