Verein PFOTENHILFE informiert über die Grundbedürfnisse und Beschäftigung von Hunden

So werden Hund und Halter glücklich

Wien (OTS) - Damit der eigene Hund ausgeglichen ist, muss man seine Bedürfnisse kennen und auf diese eingehen. Neben den Grundbedürfnissen wie Wasser, Nahrung und ausreichend Schlaf benötigt der Hund auch genügend Bewegung, geistige Beschäftigung und Zeit mit Sozialpartnern - sowohl mit Menschen als auch mit Artgenossen, denn Hunde sind sehr soziale Tiere.

Gemeinsame schöne Erlebnisse, wie Spaziergänge und Körperkontakt stärken die Bindung. Hunde merken genau, was man von ihnen denkt und ob man stolz auf sie ist. "Freuen Sie sich ehrlich und herzlich, dass es Ihren Hund gibt und nicht nur, wenn er eine Leistung erbringt." sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Auch Hunde kann man unter Leistungsdruck setzen und wie Menschen werden auch Hunde dadurch nervös. Gut ist hingegen eine gewisse Förderung, indem der Vierbeiner wichtige Signale wie das Herankommen auf Zuruf oder das Stehenbleiben üben. Sehr schnell wird der Hund diese gerne ausführen, wenn man es ihm anfangs leicht macht und ihm zeigt, dass man stolz auf ihn ist, sich mit ihm freut und ihn auch entsprechend belohnt.

"Zeigen Sie Ihrem Hund interessante Sachen, wie einen seichten Wassereinstieg wo ein Leckerbissen liegt oder machen Sie ihn aufmerksam darauf, dass ein anderer Hund sich nähert. Gehen Sie mit ihm über Hindernisse und durch Höhlen, erforschen Sie gemeinsam neues Territorium. Dadurch merkt Ihr Hund, dass Sie wichtige Informationen haben und es Spaß mit Ihnen macht." rät Weinand.

Verwenden Sie für Spaziergänge immer ein Brustgeschirr, denn dies ist nicht nur angenehmer für den Hund, sondern hat auch gesundheitliche Vorteile. Halsbereich und Wirbelsäule werden dadurch geschont. Natürlich sollte ein Hund auch am Brustgeschirr lernen, an lockerer Leine entspannt zu gehen, dennoch kann er durch eine Unachtsamkeit oder ein Erschrecken in die Leine springen und dann entsteht bei einem Brustgeschirr weitaus weniger Schaden. Außerdem kann man den Hund am Brustgeschirr besser halten. "Geben Sie Ihrem Vierbeiner auch an der Leine nach Möglichkeit etwas Freiraum, indem Sie zumindest eine drei Meter lange Leine verwenden. Ist Freilauf nur selten möglich, ist es wichtig, täglich zumindest einen Spaziergang an einer zehn Meter langen Leine zu machen, damit der Hund sein Bewegungsbedürfnis befriedigen kann." so Weinand abschließend.

