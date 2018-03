Erster Höhepunkt im RadJahres 2013 in Wien: Argus Bike Festival

Am 7. April 12.00 Uhr findet die dritte RADpaRADe statt - Bei jedem Wetter!

Wien (OTS) - Kommendes Wochenende steht der Rathausplatz wieder ganz im Zeichen des Radfahrens und der Radfahrenden. Das Argus Bike Festival öffnet am Samstag, den 06. April um 09.00 Uhr seine Pforten und wartet mit einem dichten Programm, Serviceangeboten und neuesten Radfahrtrends auf die Besucherinnen und Besucher. Die Stadt Wien wird mit dem Fahrrad Wien Stand am Rathausplatz sein und unterstützt das größte Fahrrad-Festival dieser Art in Europa.

Über 100 Aussteller bieten Beratung, Information, Service und natürlich auch Testmöglichkeiten rund um das Fahrrad. So können Elektro-Fahrräder getestet werden, Radworkshops für Kinder besucht werden, nicht nur am Flohmarkt Räder verkauft und gekauft oder historische Fahrräder bestaunt werden.

Offiziell eröffnet wird das Argus Bike Festival am Samstag um 11.30 Uhr durch die Vizebürgermeisterin der Stadt Wien, Maria Vassilakou.

Neue Fahrradkarte für Wien

Pünktlich zum Argus Bike Festival veröffentlicht die Mobilitätsagentur der Stadt Wien die aktuelle, verbesserte Fahrrad-Karte für Wien. Auf der Radkarte 2013 finden sich die Radwege Wiens, um schnell, bequem und sicher mit dem Rad durch die Stadt zu kommen. Die Karte ist am Fahrrad Wien Stand gratis erhältlich. Ebenfalls am Fahrrad Wien Stand können alle Interessierten mit den Expertinnen und Experten der Stadt Wien zu ihren Vorstellungen, Wünschen und Anregungen zum Thema Radfahren in Wien sprechen.

Wir setzen (uns) auf`s Rad

Unter dem Motto "Wir setzen (uns) auf`s Rad" steht kommenden Sonntagmittag die dritte Wiener RADpaRADe um die Wiener Ringstraße.

Die diesjährige Radlrunde um den Ring richtet sich auch ganz speziell an radelnde Familien. Eltern mit ihren Kindern sind eingeladen, die Spitze der RADpaRADe zu bilden. Unter den Teilnehmenden wird im Anschluss die RADfamilie 2013 gekürt.

Um den Ring zu radeln wird so zu einem entspannten Happening für die gesamte Familie. Die Radlerinnen und Radler werden von zahlreichen Musizierenden auf Transporträdern und Soundfahrrädern begleitet. An markanten Stellen des Rings spornen Musikgruppen die Teilnehmenden mit frühlingshaften Melodien und Rhythmen an.

