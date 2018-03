Spindelegger: "Kein Nachlassen im Kampf gegen Antipersonenminen"

Internationaler Tag zur Aufklärung über die Minengefahr und zur Unterstützung bei Antiminenprogrammen

Wien (OTS) - "Dank der Minenverbotskonvention konnte das menschliche Leid, das durch diese grausamen Waffen verursacht wird, deutlich verringert werden. Aber immer noch werden jährlich etwa viertausend Menschen weltweit Opfer von Antipersonenminen. Auch künftig muss unser Augenmerk daher, neben der Räumung verminter Gebiete, vor allem der Hilfe für Überlebende von Minenunfällen gelten", mahnte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger anlässlich des Internationalen Tages zur Aufklärung über die Minengefahr und zur Unterstützung bei Antiminenprogrammen der Vereinten Nationen.

In der österreichischen Außenpolitik hat die humanitäre Dimension seit jeher einen hohen Stellenwert. Österreich gehörte deshalb zu den Initiatoren der 1999 in Kraft getretenen Konvention, die ein vollständiges Verbot der Herstellung, der Weitergabe, des Erwerbs, der Lagerung und des Einsatzes von Antipersonenminen vorsieht. Inzwischen gehören dem Vertrag 161 Staaten an. "Dass allerdings in einigen Nichtvertragsstaaten auch heute noch Minen eingesetzt werden, wie etwa im Bürgerkrieg in Syrien, ist besorgniserregend und zeigt die Notwendigkeit, sich weiterhin energisch für die Universalisierung der Konvention einzusetzen", so Spindelegger weiter.

Im vergangenen Jahr wendete Österreich rund 700.000 Euro für den weltweiten Kampf gegen Antipersonenminen auf. Bei den im Jahr 2012 unterstützten Projekten in Afghanistan, Äthiopien, Albanien, Kambodscha, Libanon und Libyen stehen besonders Minenräumung sowie Opferhilfe im Vordergrund.

