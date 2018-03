KV-Abschluss: Das Ende des Waffenstillstands

Beitrag aus MM flash vom 4.4.2013

Wien (OTS) - Nach vier Jahren Verhandlungen ist der neue Kollektivvertrag für Journalisten beinahe unter Dach und Fach, mit 1. Juli soll er in Kraft treten. Im Gespräch mit MM flash blickt Journalist und Gewerkschafter Franz C. Bauer auf die Verhandlungen zurück. Er erzählt uns, warum der Abschluss der Verhandlungen auch ein Ende des Waffenstillstands bedeutet, was die größten Streitpunkte waren und warum der neue KV vor allem für Junge, Freie und Onliner Verbesserungen bringt.

Wenn der Raiffeisen-Boss zum Telefon greift

Raiffeisen gehört zu den Big Playern der Medienszene. Beim Kurier gebe es für Obmann Erwin Hameseder "Themen, wo ich zum Telefon greife".

http://bit.ly/Xqkrbi

Voigt über Zusatzgeschäfte und neue Magazine

Zusatzgeschäfte seien mittlerweile die dritte wichtige Erlösquelle, erklärt der Österreich-Geschäftsführer, und spricht über hohe Gewinne.

http://bit.ly/10wx94Y

Superwahljahr belebt den Werbemarkt

Im Jänner und Februar sind die Bruttowerbeausgaben um 7,7 Prozent gestiegen. Der Erwartungen für die Zukunft sind positiv, aber gedämpfter.

http://bit.ly/Ywnuxf

Kurier startet Shopwelt

Auch der Kurier setzt auf Zusatzgeschäfte. Zu kaufen gibt es hochwertige Lebensmittel. Das Unternehmen kündigt gleich weitere Shops an.

http://bit.ly/14F8ikI

