Mit vereinten Kräften führen die Mara Foundation und das Network for Teaching Entrepreneurship globale unternehmerische Bildungsangebote ein

New York (ots/PRNewswire) - Die Mara Foundation und das Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) gehen eine erstaunliche und doch pragmatische Partnerschaft zur Ausbildung aufstrebender Unternehmer ein. Gemeinsam haben sich diese Organisationen dem Ziel verschrieben, durch Programme in Schulen und Universitäten rund um die Welt zur globalen Ausbildung der nächsten Unternehmergeneration beizutragen. Durch die Kombination von Hilfsmitteln wie Mara Mentor - eine Online-Betreuungsplattform, über die angehende Unternehmer Informationen und Ratschläge von Wirtschaftsführern einholen können - mit dem preisgekrönten Unternehmer-Lehrplan des NFTE wird jungen Menschen das nötige Rüstzeug geboten, um unternehmerisch zu denken und Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130403/607118-a )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130403/607118-b )

"Durch die Partnerschaft mit der angesehenen Wohltätigkeitsorganisation NFTE wird die Mara Foundation jungen Menschen aus aller Welt Zugang zu Gemeinschaftsprogrammen bieten und so die Bildungslücke schliessen, die Unternehmer im Augenblick davon abhält, erfolgreiche KMUs zu gründen, weiterzuentwickeln und aufrechtzuerhalten," so Ashish J. Thakkar, Gründer der Mara Foundation.

Gemeinsam entwickeln und setzen die beiden Organisationen Programme um, die auf Dauer mehr Unternehmer mit spezifischen Betreuungs- und Ausbildungsbedürfnissen erreichen und ihnen die Möglichkeit bieten werden, ihre Unternehmen mithilfe einer ganzen Gemeinschaft von Unternehmern aufzubauen. Amy Rosen, CEO von NFTE, unterstützt die Partnerschaft: "Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf der ganzen Welt ein chronisches Problem und wir suchen fortwährend nach Mitteln, um junge Menschen bei der Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Durch die Partnerschaft mit der Mara Foundation werden NFTE-Absolventen Zugang zu erstklassigen betriebswirtschaftlichen Betreuungsprogrammen und Gründungsservices erhalten, damit sie eigene Unternehmen gründen und betreiben und selbst Arbeitsplätze schaffen können."

Die in Dubai ansässige Mara Foundation ist der soziale Teilbereich der Mara Group. Das 16 Jahre alte Firmenkonglomerat wurde von Serienunternehmer Ashish J. Thakkar gegründet. Die Mara Foundation konzentriert sich auf Afrika und verfügt durch die Mara Group über Niederlassungen in 19 afrikanischen Ländern. Ihre Aufgabe besteht im Angebot umfassender Hilfsservices, darunter Betreuungsprogramme, Finanzierung, Arbeitsräume für Gründungszentren und betriebswirtschaftliche Schulungen für afrikanische Unternehmer. Mit diesen Hilfsservices will Mara aus den Geschäftsideen von Unternehmern profitable und florierende Unternehmen machen, die Arbeitsplätze schaffen und Beiträge zum lokalen und nationalen Wirtschaftsraum leisten.

Seit nunmehr 25 Jahren bietet das Network for Teaching Entrepreneurship Programme an, die junge Menschen aus einkommensschwachen Gemeinden dazu ermutigen, in der Schule zu bleiben, Geschäftschancen wahrzunehmen und eine erfolgreiche Zukunft zu planen. Das NFTE hat seinen Hauptsitz in New York City, betreibt Programme in den gesamten Vereinigten Staaten und verfügt über neun globale Lizenzpartner in Europa, Asien und Nahost. Seit seiner Gründung hat NFTE bereits über 500.000 junge Menschen aus aller Welt erreicht.

Für weitere Informationen: Sabina Lindstedt Kommunikationsdirektorin, Mara +971-4-434-2197 oder media@mara.com Alyssa Miller Kommunikation, NFTE +212-232-3333 oder alyssa.miller@nfte.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130403/607118-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130403/607118-b