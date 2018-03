Helsinn Group schliesst neue Partnerschaft mit Healthcare Businesswomen's Association (HBA)

Lugano, Schweiz (ots) - Helsinn Group schliesst neue

Partnerschaft mit der Healthcare Businesswomen's Association (HBA).

Die HBA hat eine Vorreiterfunktion beim Ausbau der Führungspositionen von Frauen und setzt sich für den beruflichen Aufstieg und die Einflussnahme von Frauen im Gesundheitswesen weltweit ein. Die HBA erfüllt diesen Anspruch durch Bildungsangebote zur Entwicklung von innovativem Know-how und Führungsqualitäten, Anerkennung weiblicher Persönlichkeiten in der Industrie, Schaffung von Netzwerkmöglichkeiten, verstärkte Wahrnehmung einzelner Persönlichkeiten in der Industrie und durch die Förderung von Mentoring-Beziehungen sowie als Orientierungshilfe bei der Suche nach Aufstiegschancen.

"Die HBA passt perfekt zur Vision und Mission von Helsinn. Wir sind hoch erfreut, diese Partnerschaft mit der renommierten Healthcare Businesswomen's Association schliessen zu können und so die Gelegenheit zu haben, zur Förderung und Unterstützung des Aufstiegs und der Führungspositionen von Frauen auf internationaler Ebene beitragen zu können", so Riccardo Braglia, CEO der Helsinn Group.

"Wir sind sehr zufrieden, dass die Helsinn Group sich dafür entschieden hat, sich mit der HBA zusammenzuschliessen, und wir freuen uns bereits sehr auf unsere Zusammenarbeit in Europa und den Vereinigten Staaten. Helsinn ist der ideale Partner für HBA", so Gabriele Matthias, Europe President von HBA, nach dem Meeting mit Dr. Braglia und Gaia Piraccini, der kommenden Präsidentin von HBA Europe, und Kimberly Hart, Europe Program Director von HBA. Helsinn hat die "Teal Package"-Patenschaft übernommen, die den Weg bereitet für viele künftige Kooperationsprojekte und Aktivitäten, die genau auf Helsinn abgestimmt sind und öffentliche Veranstaltungen, Gespräche bei den europäischen Gipfeltreffen der HBA und Veranstaltungen in ganz Europa umfassen, wo führende Persönlichkeiten der Pharma- und Biotechnologiebranche zusammenkommen, um bewährte Verfahren rund um Schwerpunktthemen auszutauschen. Als Partnerunternehmen kann Helsinn eine "Helsinn Rising Star" nominieren, die im Rahmen des jährlich stattfindenden "Women of the Year Luncheon" der HBA mit einem Preis ausgezeichnet wird, mit dem Fachkräfte geehrt werden, die von Partnerunternehmen der HBA ausgewählt wurden wegen ihrer herausragenden Leistungen, ihres Engagements für Spitzenleistungen und der Energie und Begeisterung, mit der sie ihre Aufgaben täglich erfüllen.

Über Healthcare Businesswomen's Association

Die Healthcare Businesswomen's Association (HBA) ist eine führende gemeinnützige weltweit tätige Organisation, die sich verpflichtet hat, Frauen im Gesundheitswesen quer durch alle Fachbereiche dabei zu unterstützen, ihre Führungsziele auf jeder Stufe der Karriereleiter zu erreichen. Die HBA wurde 1977 gegründet, als fünf Fachfrauen erkannten, dass sich Frauen im Gesundheitswesen zusammenschliessen müssen, wenn sie Informationen und Ressourcen für Branche und Karriere austauschen wollen. Heute hat die HBA 15 Verbände und über 6.000 Mitglieder. Der europäische Verband ist in fünf Ländern aktiv, d. h. in der Schweiz, in Frankreich, Italien, Deutschland und im Vereinigten Königreich. Die HBA hilft ihren Mitgliedern in verschiedenen Funktionen und Bereichen, bleibt jedoch ihren Wurzeln treu, den Aufstieg und die Einflussnahme von Frauen im Gesundheitswesen weltweit zu fördern.

Über Helsinn Group

Helsinn ist ein Privatunternehmen aus dem Pharmasektor, das seinen Hauptsitz im schweizerischen Lugano hat und über Niederlassungen in Irland, den Vereinigten Staaten und China verfügt. Das Geschäftsmodell von Helsinn ist auf die Lizenzierung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in therapeutischen Nischen ausgerichtet. Helsinn hat eine wichtige Rolle bei der unterstützenden Krebsbehandlung. Die Helsinn Group erwirbt in der frühen und späten Entwicklungsphase Lizenzen für neue chemische Substanzen und entwickelt diese dann weiter, von der Durchführung von vorklinischen/klinischen Studien und CMC-Verfahren bis hin zur Beantragung und zum Erhalt der internationalen Vertriebszulassung. Helsinn erteilt einem Netzwerk aus lokalen Marketing- und Handelspartnern Vertriebslizenzen für die Produkte. Diese Partner werden aufgrund ihrer umfassenden Marktkenntnis und ihres Know-hows ausgewählt und durch eine umfassende Palette an Serviceleistungen in den Bereichen Produkt- und Wissenschaftsmanagement gefördert und unterstützt. Darunter fällt auch die Beratung auf den Gebieten Vermarktung, Aufsichtsbehörden, Finanzen, Recht und Medizinmarketing. Die Pharmawirkstoffe und die endgültigen Produkte werden in den GMP-Einrichtungen von Helsinn in der Schweiz und in Irland nach den höchsten Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards hergestellt und an Kunden in der ganzen Welt geliefert.

Weitere Informationen über die Helsinn Group erhalten Sie auf www.helsinn.com

Weitere Informationen über die HBA Europe:

http://www.hbanet.org/chapters/Europe

