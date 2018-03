EANS-Stimmrechte: Teak Holz International AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Stephan Dertnig Staat: Österreich Die Teak Holz International AG, mit Sitz in Linz, FN 271414 p, ISIN:

AT0TEAKHOLZ8, gibt gemäß § 93 BörseGesetz bekannt, dass das Unternehmen von meldepflichtigen Personen eine Meldung gemäß § 91a BörseGesetz erhalten hat.

Demnach hat Herr Stephan Dertnig mit Herrn Klaus Hennerbichler, am 08.11.2012 eine unwiderrufliche Vereinbarung abgeschlossen, die Herrn Stephan Dertnig ermächtigt, bis längstens 31.12.2015 eine Option auszuüben, um Stückaktien an der Teak Holz International AG, FN 271414 p, (AT0TEAKHOLZ8) im Besitz von Herrn Klaus Hennerbichler bis zu einer maximalen Stückzahl von 532.980 Stück zu erwerben.

Weiters hat Herr Stephan Dertnig mit der Hörmann Privatstiftung, mit Sitz in Linz, am 08.11.2012 eine unwiderrufliche Vereinbarung abgeschlossen, die Herrn Stephan Dertnig ermächtigt, bis längstens 31.12.2015 eine Option auszuüben, um Stückaktien an der Teak Holz International AG, FN 271414 p, (AT0TEAKHOLZ8) im Besitz der Hörmann Privatstiftung bis zu einer maximalen Stückzahl von 952.250 Stück zu erwerben.

Ende der Mitteilung.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Teak Holz International AG Blumauerstraße 46 A-4020 Linz Telefon: +43 (0)732 908 909-91 FAX: +43 (0)732 908 909-97 Email: rettenbacher @ teak-ag.com WWW: www.teak-ag.com Branche: Forstwirtschaft ISIN: AT0TEAKHOLZ8 Indizes: WBI, Standard Market Continuous, VÖNIX Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

Mag. Paul Rettenbacher, MAS

Tel.: +43 (0)732 908 909-91

rettenbacher @ teak-ag.com