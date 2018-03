Marihuana und Mode: FreshCotton kündigt exklusives "Stüssy Amsterdam Tee" mit "Baked" Kochbuch an

Amsterdam (ots/PRNewswire) - FreshCotton, der Online-Bekleidungsshop für Männer, kündigt die Limited Edition eines Stussy Amsterdam Tee auf eine Art an, die Ihre Geschmacksnerven - und Vorstellungskraft -in Fahrt bringt. Mit dem Baked Kochbuch fordert Stussy die Grenzen der Gastronomie heraus und bewegt die freizügige Coffeeshop-Kultur Amsterdams in Richtung etwas gehobenerer Ansprüche.

Die mit dieser Pressemitteilung verbundenen, multimedialen Inhalte finden Sie unter: http://www.prnewswire.com/news-releases/extreme-cooking-and-fashion-freshcotton-launches-exclusive-stussy-amsterdam-tee-with-baked-cookbook-201133521.html

In Zusammenarbeit mit der Agentur Arnold Amsterdam, die für den enormen Erfolg der Social-Media-Kampagne von Stussy Amsterdam Strip For Likes verantwortlich ist, hat sich FreshCotton entschieden, diesmal statt des üblichen Lookbooks für die Frühjahrskollektion ein Cookbook - der etwas anderen Art - zu gestalten.

"Dieses Projekt steht für alles, was uns an Amsterdam lieb ist -Mode, gutes Essen und viel Spaß", erklärt Colin Lamberton, Kreativdirektor des Projekts. "Das Kochbuch ist für die heutige Mash-up-Kultur durchaus relevant. Kochshows sind äußerst beliebt und wir wollten eine alternative Annäherung an das Kochen vorstellen -die von einer etwas ursprünglicheren und experimentelleren Basis ausgeht, aber trotzdem schön und differenziert aussehende und hervorragend schmeckende Gerichte als Resultat hat."

"Es ist Haute Cuisine auf Amsterdamer Art: Sie verwendet alle offiziell verkauften Drogen, die man sich nur vorstellen kann. Vom allgegenwärtigen Marihuana bis hin zu etwas esoterischeren Dingen", sagt Rickard Engstrom, der (mit seinem Kreativpartner Joris Kang'eri) für die Idee verantwortlich zeichnet. "Starkoch Misha wird Ihnen zeigen, wie man wirklich bewusstseinserweiterndes, wunderbares Essen zubereitet", meint Jesse Smit, CEO von FreshCotton. "Gegen einen Tweet können Sie das Kochbuch auf Ihren Tablet herunterladen und ausdrucken."

Das Projekt zeigt, wie ausgewählte Amsterdamer Talente zusammenarbeiten - die Filme wurden unter der Regie von Doug Hancock über Darlings Amsterdam gedreht, die digitale Umsetzung erfolgte im bekannten Interaktivstudio Cartelle und die Musik wurde von Full Crate geschaffen, einem Produzenten, der Hip-Hop und Soul mit futuristischem Sound verbindet. Neil Henry von Arnold Amsterdam war für die Produktion der Kampagne zuständig.

Die Hauptfigur des Kochbuchs ist der tätowierte Starkoch Misha Sukyas, der Haute Cuisine mit seinem Interesse an experimentellen Techniken verbindet. Misha passt ausgezeichnet zu FreshCottons Stil im saisonalen Lookbook - mit seiner spannenden Kombination aus top-modischem Design und traditioneller Straßenkultur.

Laden Sie Ihr persönliches Kochbuch hier herunter:

http://baked.freshcotton.com Sehen Sie sich die Produktion des Videos and: "Time of my Life" auf http://youtu.be/wamgqDC98YY

Die Zubereitung der Rezepte können Sie hier mitverfolgen. Baked by FreshCotton | China Town Dream http://youtu.be/_Wp-CubfWjk In diesem Video bereitet Starkoch Misha Windenravioli mit Jakobsmuscheln, Damiana & Marihuana zu.

Baked by FreshCotton | Clash of the Titans & Voilage

http://youtu.be/SF0rJwEMEUw

In diesem Video stellt Misha einen pikanten Cappuccino aus Bali Kratom, Haschisch & junger Holzrose mit Gänseleber-Marihuana-Lollies, gerollt in Zaubertrüffeln vor.

Baked by FreshCotton | 322 EL Camino http://youtu.be/HDe1jimHcL8 In diesem Video kocht Starkoch Misha Kalbfleisch in Salvia Divinorum Kruste mit Zaubertrüffeln und Marihuana.

Diese Kochvideos sind ein Teil des Projekts "Baked by FreshCotton". Alle Extrem-Kochvideos finden Sie auf: http://baked.freshcotton.com

Über FreshCotton

FreshCotton ist ein Online-Lifestyle-Store für Männer, der besonders wegen seines Stylings, der Präsentation und den superben Mix aus leistbarer sowie höherpreisiger, exklusiver Herrenmode bekannt ist. Das Unternehmen steht für seinen eigenen Lebensstil und bietet Männern neue, junge Marken und trendige Kleidungsstücke. Kunden verlassen sich auf den guten Geschmack von FreshCotton, den Service und die Präsentation der Kleidung im und außerhalb des Studios.

Über Arnold Amsterdam

Arnold Amsterdam ist eine Kreativkommunikationsagentur, die genau geplante Markenkommunikation mit überzeugenden, einfachen und kreativen Ideen für das digitale Zeitalter kombiniert. Arnold Amsterdam ist überzeugt, dass hervorragende Arbeit auch funktioniert. Zu den Kunden der Agentur zählen Volvo, Dell, Ocean Spray, Lee, Stussy und Unilever. Arnold Amsterdam gehört zu Arnold Worldwide mit Büros in Boston, New York, Washington DC, Toronto, London, Prag, Mailand, Madrid, Moskau, Lissabon, Sydney, Sao Paulo und Schanghai. www.arnoldamsterdam.com

Digitale Umsetzung durch Cartelle

Cartelle ist ein Interkativstudio mit Sitz in Amsterdam. Cartelle wurde 2009 gegründet und ist auf Konzeption, Art Direction, Design, Bewegung und technische Realisierung spezialisiert. www.cartelle.nl

