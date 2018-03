Strache kritisiert Expertenvorschläge für Otto-Wagner-Areal

Wohnbebauung ebnet Zerstörung den Weg

Wien (OTS) - Wenn die sog. Expertenrunde für die Zukunft des unersetzlichen Jugendstil-Juwels am Steinhof die Wohnnutzung als Eckpfeiler erachtet, öffnet sie der Zerstörung unseres architektur-und kulturhistorischen Erbes Tür und Tor, warnt der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Die FPÖ fordert daher einmal mehr die ausschließliche Planung von sozialen, medizinischen und kulturellen Nutzungskomponenten sowie die Erhebung zum UNESCO-Welterbe. Nur so kann das weltweit einzigartige Ensemble in seiner Gesamtheit für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten werden. (Schluss)otni

