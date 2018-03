SWV-Baxant zur Wirtschaftskammerwahl: Strache lenkt ab!

VfGH-Erkenntnis ist unmissverständlich

Wien (OTS) - Die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ist klar und deutlich und bestätigt, dass es aufgrund interner Zwistigkeiten in der FPÖ dazu gekommen ist, dass Teile der Wirtschaftskammerwahlen 2010 aufgehoben wurden", stellt SWV-Wien-Geschäftsführer Peko Baxant in Reaktion auf die heutige Presseaussendung von FPÖ-Obmann HC Strache deutlich klar.

"Alle anderen Anschuldigungen und Ausreden können nur als ein kläglicher Versuch gedeutet werden, um von den internen Streitigkeiten abzulenken", so Baxant abschließend.

