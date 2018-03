Sonab stellt eine Revolution des kommerziellen Wireless Sound vor

Helsingborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Sonab Audio, das Spezialunternehmen für kommerzielles Audio, präsentiert eine Weltpremiere: System 9 - ein revolutionäres Soundsystem für den Einzelhandel sowie für Büros, Restaurants und Hotels. System 9 ist ein drahtloses Soundsystem, das so gestaltet wurde, dass es äusserst einfach zu installieren und zu warten ist, während es zur gleichen Zeit das Einkaufserlebnis auf ein neues Niveau hebt. Der richtige Sound und die richtige Musik in der richtigen Lautstärke erhöhen sowohl die Kundenzufriedenheit als auch den Umsatz.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte hier:

http://www.multivu.com/mnr/60630-sonab-system-9-wireless-speakers



Die Lautsprecher von System 9 sind ebenso einfach wie innovativ. Man verbindet sie mit vorhandenen 230V- Strahlerschienen - nicht durch Einstecken in eine Steckdose, sondern durchs Aufstecken auf eine Schiene, und schon kann man Musik abspielen. Die strombetriebenen Lautsprecher beziehen den Strom von der Schiene und das akustische Signal drahtlos. Kabel sind nicht erforderlich und man kann die Lautsprecher auf den Schienen befestigen, wo auch immer man die Tonausgabe haben will. Wenn Sie den Ort der Tonausgabe ändern möchten, befestigen Sie den Lautsprecher einfach an anderer Stelle. Der Funksender kann mit jeder beliebigen Tonquelle verbunden werden, auch mit einem Mac/PC.

Design

Die Produkte von System 9 fügen sich von ihrem Design her in das Umfeld des Einkaufsladens ein. Ihre Form erinnert an Strahler, was den Anschein erweckt, dass sie Teil der Raumausstattung sind. Der flache Subwoofer, der an der Wand aufgehängt wird, ist kaum zu sehen.

Premium-Qualität

Sonab Audio hat langjährige Erfahrung in der Gestaltung hochwertiger Lautsprecher, sowohl in Bezug auf Design als auch auf Klang. Und die System-9-Lautsprecher sind keine Ausnahme - sie liefern einen erstklassigen HiFi-Sound. Das System 9 nutzt die neueste drahtlose Technologie für die Tonübertragung, z. B. ein nicht komprimiertes Signal für CD-Audioqualität und ein schnelles Netzwerk ohne hörbare Tonverzögerungen.

Lautstärke und Zonen

Die Lautsprecher können auf bis zu 6 verschiedene Lautstärkezonen eingestellt werden; so ist es einfach, unterschiedliche Lautstärken in verschiedenen Bereichen zu haben. Ein gemeinsamer Lautstärkeregler steuert dann alle Zonen.

Möglichkeiten mit und ohne Draht

Eine Installation des Systems 9 ist immer zuverlässig und robust. Sie können eine völlig drahtlose Installation wählen oder eine Kombination von drahtlos und verdrahtet. Das System kann auch nur mit Kabeln eingerichtet werden.

Vorteile des drahtlosen Soundsytems System 9 von Sonab: - Nutzung vorhandener Strahlerschienen zur Stromversorgung ermöglicht aussergewöhnliche Flexibilität und Vielseitigkeit. - Anwenderfreundlichkeit und minimale Installationskosten - Drahtlose Premium-Tonqualität - Lautstärken und Zonen, Musik in unterschiedlichen Lautstärken in verschiedenen Bereichen - Störungsgeschützt und zukunftssicher, sowohl bei drahtloser als auch bei drahtgebundener Installation - Konzipiert für den gewerblichen Einsatz

http://www.sonabaudio.com

Video: http://www.multivu.com/mnr/60630-sonab-system-9-wireless-speakers

