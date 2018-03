OUT OF CONTROL 2013: Festival für Neues Musiktheater

Wien (OTS) - netzzeit präsentiert die 6. Ausgabe des einzigen Festivals für Neues

Musiktheater in Wien: Zwischen 5.4. und 12.5. stehen 4 Produktionen mit insgesamt 25 Vorstellungen auf dem Programm, 2 davon haben schon weltweit reüssiert, 2 werden in Wien uraufgeführt. Die Eröffnung bestreitet das.bernhard.ensemble, das einen tragischen Treppenwitz der Geschichte ausfindig gemacht und über die "unglaublichste Geschichte des Kapitalsmus" eine Oper inszeniert hat:

BIRD.SHIT.ISLAND!. Das Stück bildet den idealen Auftakt zu

den großen Produktionen im MQ, inklusive der Festwochenproduktion JOIN!, einer Uraufführung von Franz Koglmann. Die zwei österr. Erstaufführungen AMAZONAS TILT! von Klaus Schedl & AMAZONAS A QUEDA DO CÉU!, mit Musik und Samples des brasilianischen Komponisten Tato Taborda, sind nun nach Aufführungen in München, Rotterdam und

Sao Paulo auch in Wien zu sehen.

BIRD.SHIT.ISLAND! Eine extemporierte Oper

Uraufführung / Koproduktion das.bernhard.ensemble und netzzeit

5. April-11. Mai, DAS OFF THEATER

AMAZONAS TILT! & AMAZONAS A QUEDA DO CÉU! Musiktheater über Amazonien. Koproduktion Biennale München und netzzeit

25.-27. April, Halle E im MuseumsQuartier

JOIN! Oper in drei Akten von Franz Koglmann

Uraufführung / Koproduktion Wiener Festwochen und netzzeit

8.-12. Mai, Halle E im MuseumsQuartier

