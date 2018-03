Universitätsrat der Wirtschaftsuniversität Wien konstituiert

Wien (OTS) - Am 02. April fand die konstituierende Sitzung des neuen Universitätsrats der WU statt, in deren Rahmen Gouverneur Univ. Prof. i.R. Dr. Ewald Nowotny einvernehmlich als fünftes Mitglied bestellt wurde. Zur neuen Vorsitzenden des Gremiums wurde Dipl.-Ing. Brigitte Jilka, MBA gewählt. Als Stellvertreter wird künftig Dr. Stephan Koren fungieren.

Dipl.-Ing. Brigitte Jilka, MBA ist seit 2008 Mitglied des Universitätsrats der WU und wurde einstimmig als neue Vorsitzende des fünfköpfigen Gremiums gewählt. Sie übernimmt diese Aufgabe von Gouverneur a.D. Dr. Klaus Liebscher der aufgrund der Regelung, dass Mitglieder nicht länger als 10 Jahre Uniräte sein dürfen, ebenso ausgeschieden ist, wie Dr. Monika Lindner und Univ.Prof. (em.) Dr. Dr.h.c. Wolfgang Weber.

Neue Mitglieder Universitätsrat WU

Neben der Wiener Stadtbaudirektorin Dipl.-Ing. Brigitte Jilka, MBA und dem Generaldirektor der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft Dr. Stephan Koren komplettieren Mag. Silvia Angelo, Abteilungsleiterin in der Arbeiterkammer, Dr. Thomas Uher, Mitglied des Vorstands Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG sowie der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Univ. Prof. i.R. Dr. Ewald Nowotny den Universitätsrat der WU.

Aufgaben Universitätsrat

Der Universitätsrat übernimmt an Universtäten in etwa die Aufgaben eines Aufsichtsrats in einem Unternehmen. Die Mitglieder des Unirats dürfen keine Universitätsangehörigen und keine Mitarbeiter/innen des zuständigen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sein. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die Wahl des Rektors/der Rektorin aus einem Dreiervorschlag des Senats, die Wahl der Vizerektor/inn/en nach Vorschlag des Rektors/der Rektorin, die Genehmigung von Entwicklungs- und Organisationsplan sowie des Leistungsvereinbarungs-Entwurf und die Zustimmung zum Budgetvoranschlag der Universität. Die Funktionsperiode beträgt fünf Jahre.

