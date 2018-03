Hermann Deitzer übernimmt zusätzliche Aufgabe

Verantwortung für das globale Klebstoff-Geschäft mit Heim- und Handwerkern

Wien (OTS) - Hermann Deitzer (52) ist seit 1. April Vice President für das globale Klebstoff-Geschäft für Konsumenten, Handwerker und Bau von Henkel. Er leitet damit den weltweiten Verkauf von Marken wie Pattex, Ceresit, Cimsec, Loctite oder Metylan im Do-it-yourself-Bereich und ist für einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro verantwortlich. Die neue Funktion beim weltgrößten Klebstoffhersteller nimmt Hermann Deitzer zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion des Leiters Adhesive Technologies CEE in Wien wahr.

Der gebürtige Wiener startete seine Henkel-Karriere vor 27 Jahren bei Henkel in Wien. Ab 1990 kümmerte sich der heute 52-Jährige in verschiedenen Funktionen im Bereich Business Development Klebstoffe um die Expansion in Zentral- und Osteuropa. Seit 2005 ist Hermann Deitzer als Leiter Adhesive Technologies CEE tätig, seit 2008 verantwortete er außerdem das weltweite Baustoffgeschäft. In seiner neuen, zusätzlichen Funktion nennt der Henkel-Manager "den weiteren Ausbau der Marktführerschaft" als Ziel für den von ihm geleiteten Geschäftsbereich: "Wir legen unseren Fokus ganz klar auf Wachstumsmärkte und wollen dazu unsere starke Basis in den entwickelten westlichen Ländern nützen und mit innovativen, umweltfreundlichen Produkten wachsen." Der passionierte Schifahrer ist verheiratet und Vater von 2 mittlerweile erwachsenen Kindern.

