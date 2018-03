EANS-News: Oberbank AG /

Linz, 3. April 2013

Oberbank: solides und überraschungsfreies Ergebnis, Fortsetzung der bewährten Filialstrategie

Bessere Entwicklung als im Gesamtmarkt

Die Oberbank konnte 2012 wieder an das besonders gute Ergebnis des Jahres 2011 anschließen und sich laut Generaldirektor Franz Gasselsberger im Langzeitvergleich klar besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Als Gründe dafür nennt Gasselsberger das geringe Osteuropa-Risiko, ein besonders gutes Kreditrisiko und die Tatsache, dass die Oberbank keine Firmenwerte aus Beteiligungskäufen abschreiben muss.

Konsequente Filialstrategie wesentlich für die gute Entwicklung

2012 hat die Oberbank Filialen in Schweinfurt in Bayern und in Wien-Wieden eröffnet, weitere fünf Filialen sind in Vorbereitung. Damit führt die Oberbank 152 Filialen in fünf Ländern.

Für die Oberbank haben richtig geführte Filialen nichts an Attraktivität verloren: Seit 2006 wurden 52 Filialen gegründet, gleichzeitig ist das EGT um 64 % gestiegen. Deswegen investiert die Oberbank laufend in neue Filialen, die laut Gasselsberger die Basis der starken Einlagenausstattung und der ausgezeichneten Risikosituation der Oberbank sind. "Entscheidend ist, dass Filialen wirtschaftlich geführt werden. Wir konzentrieren uns auf größere Städte mit entsprechenden Kundenpotenzial und haben mit durchschnittlich 3.000 Kunden pro Filiale eine solide Basis. Das ist deutlich mehr als der österreichische (ca. 2.000) und der EU-Durchschnitt (ca. 2.100), deshalb erreichen unsere Filialen schon nach zwei bis drei Jahren die Gewinnschwelle!"

Weil die Kunden neben der persönlichen Beratung in anspruchsvollen Anlage- und Finanzierungsfragen alternative Lösungen für einfache Bankdienstleistungen suchen, bietet die Oberbank ab Mitte April 2013 ein hochmodernes Mobile Banking an.

Operatives Zinsergebnis auf hohem Niveau stabil, Kreditrisiko klar niedriger

Das operative Zinsergebnis der Oberbank blieb 2012 trotz der engen Zinsspanne mit 277,2 Mio. Euro stabil. Die Beteiligungserträge gingen um 43 % auf 35,7 Mio. Euro zurückgingen, das gesamte Zinsergebnis um 8,4% auf 312,9 Mio. Euro. Die Risikovorsorgen im Kreditgeschäft waren, trotz einer weiterhin vorsichtigen Risikopolitik, mit 59,8 Mio. Euro um 38,8 % niedriger als 2011.

Dienstleistungsgeschäft sichert nachhaltig stabile Ertragslage

In den letzten Jahren sind die Dienstleistungserträge kontinuierlich gestiegen, mit 108,2 Mio. Euro (+ 3,5 %) machen sie bereits 25 % der gesamten Erträge aus. Besonders im Zahlungsverkehr stiegen die Erträge deutlich an. Grund dafür ist laut Gasselsberger der Beratungsschwerpunkt der Oberbank zur Einführung von SEPA, der einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsplattform.

132,4 Mio. Überschuss (+ 5,1 %), Kernkapitalquote steigt auf 11,88 %

Der Überschuss vor Steuern stieg 2012 um 5,1% auf 132,4 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag mit 108,6 Mio. Euro annähernd auf Vorjahresniveau, obwohl die Steuerleistung mit 23,8 Mio. Euro um 60 % höher war als im Vorjahr. Diese hervorragende Ertragslage ermöglichte eine weitere Stärkung des Kernkapitals, die Kernkapitalquote stieg von 11,51 % auf 11,88 %.

Kommerzkundengeschäft als Träger des Kreditwachstums

Die Kommerzkredite der Oberbank sind 2012 um 2,7 % auf 9,1 Mrd. Euro solide gewachsen. Bei den Investitionsfinanzierungen kam es wieder zu einem besonders starken Zuwachs um 5,4 % auf 6,4 Mrd. Euro.

Im Leasinggeschäft wurde im Jubiläumsjahr "25 Jahre Oberbank-Leasing" ein Rekordergebnis erzielt, die Marktanteile wurden in einem stagnierenden Gesamtmarkt gehalten bzw. sogar ausgebaut.

Marktanteilsgewinne im Privatkundengeschäft

Die Privatkredie stiegen 2012 um 4,5 % auf 2,1 Mrd. Euro, der Bestand an Fremdwährungskrediten wurde weiter reduziert.

Die Primäreinlagen stiegen um 2,6 % auf 11,6 Mrd. Euro, die gesamten betreuten Kundenvermögen um 9,6 % auf 21,6 Mrd. Euro. Das beweist, dass der Oberbank in schwierigen und unsicheren Zeiten besonderes Vertrauen entgegengebracht wird.

Aktuelle Entwicklungen

Zum Fall Zypern bzw. zur Frage, wie verlässlich die Einlagensicherung ist, bezeichnet Gasselsberger die Krisenbewältigung als chaotisch. "Die Märkte wurden wegen der angekündigten Belastung der kleinen Sparer verunsichert. Dadurch wurde die Einlagensicherungsgrenze von 100.000 Euro unnötig thematisiert!" Für Österreich ist so etwas laut Gasselsberger absolut undenkbar: "Das Geschäftsmodell der österreichischen Banken ist kerngesund und wir haben eine funktionierende Einlagensicherung, zu der sich die Politik bekennt."

Bei der angekündigten Finanztransaktionssteuer sieht Gasselsberger den ursprünglich gewollten Lenkungseffekt nicht mehr gegeben. "Der ursprüngliche Gedanke war, hochspekulative Finanztransaktionen unattraktiver zu machen. Im jetzt vorliegenden Entwurf sollen künftig alle Finanztransaktionen pauschal einer Steuer unterworfen werden - das betrifft natürlich auch die Kunden!" Gasselsberger fordert ein Entfallen der österreichischen Bankenabgabe, wenn die Finanztransaktionssteuer kommt. "Von den ursprünglichen Aussagen, dass eine europäische Finanztransaktionssteuer die österreichische Bankenabgabe ersetzen wird, ist nichts mehr zu hören. Übrig bleiben von einer sinnvollen Idee also eine reine Geldbeschaffungsaktion und eine Mehrfachbelastung der Banken und Konsumenten!"

Ausblick 2013

Im ersten Quartal 2013 wird die Oberbank an das außergewöhnlich gute Ergebnis des 1. Quartals 2012 anschließen. Für das Gesamtjahr wird ein solides Kredit-und Einlagenwachstum erwartet, die Risikoentwicklung sollte sich auf dem ausgezeichneten Vorjahresniveau einpendeln.

Insgesamt ist die Oberbank optimistisch, das hervorragende Ergebnis des Jahres 2012 wieder erreichen zu können.

