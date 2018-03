ORF SPORT + mit dem Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen"

Am 4. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 4. April 2013, in ORF SPORT + sind das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr und die Höhepunkte des Eishockey-Olympia-Qualifikationsturniers 2013 in Bietigheim-Bissingen um 20.45 Uhr.

Die Sportart Judo steht am 4. April im Mittelpunkt des Behindertensport-Magazins "Ohne Grenzen". Der Judo-Club Hallein wird vorgestellt, zu Gast im Studio bei Claudia Lösch ist der Judo-Paralympicssieger Walter Hanl. Weiters zeigt "Ohne Grenzen" einen Bericht über den RC ENJO Vorarlberg, den erfolgreichsten Behindertensportclub Österreichs, der im März sein 40-Jahr-Jubiläum feierte.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Erstmals seit 2002 ist wieder eine österreichische Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympischen Winterspielen dabei. Beim Qualifikationsturnier für Sotschi 2014 in Bietigheim-Bissingen reichte Österreich nach den Siegen über Italien und die Niederlande eine knappe 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Gastgeber Deutschland. "Einfach unglaublich, ein Traum geht in Erfüllung", waren die ersten Worte von Teamchef Manny Viveiros nach Ertönen der Schlusssirene. Die österreichische Nationalmannschaft blieb in einem dramatischen Spielverlauf stets ihrem Plan treu und konnte zweimal einen Rückstand wieder wettmachen und dieses Unentschieden über die regulären 60 Minuten bringen.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 3. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

