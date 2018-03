Trading-Plattform MetaTrader 5 offiziell von der Chicago Mercantile Exchange (CME) zertifiziert

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Heute gab MetaQuotes Software Corp., der Entwickler der Trading-Plattform MetaTrader 5, die offizielle Zertifizierung der Plattform durch die Chicago Mercantile Exchange (CME) [http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/isv.html] bekannt. Künftig können CME-Broker beim Handel mit ihrenKunden an der CME MetaTrader 5 einsetzen.

Die erteilte Zertifizierung bestätigt offiziell, dass MetaTrader 5 alle von der CME für Termingeschäfte festgelegten Anforderungen erfüllt. Die Trading-Plattform ist mit der Börse über ein speziell entwickeltes Gateway verbunden, das die korrekte Behandlung von Marktdaten und Handelstransaktionen sicherstellt und die von der CME geforderten Berichte erzeugt.

Neben der CME wurde die Trading-Plattform bereits von einer Reihe anderer Weltbörsen zertifiziert. Die Plattform hat sich jedoch über Börsenzertifizierungen hinaus entwickelt. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres haben zwei Broker an der Moskauer Börse MetaTrader 5 bereits für das Live-Trading eingeführt. Weitere Broker bereiten sich darauf vor, schon bald Live-Trading über MetaTrader 5 an der Börse anzubieten.

Die Reaktion der Börsen-Broker auf die Trading-Plattform MetaTrader 5, die zuvor nur mit dem Devisenhandel in Verbindung gebracht wurde, erscheint sehr positiv. Dem Feedback der Broker zufolge sind die Hauptvorteile der Plattform die gute Leistung, die grosse Bandbreite der Analysefunktionen und die erweiterten Funktionen für mobiles und automatisiertes Handeln.

"MetaTrader 5 ist für uns eine sehr gute Wahl", kommentiert Alexander Dubrov, Head of Internet Trading bei Otkritie Financial Corporation. "Die Backoffice-Lösung ist die beste, die wir bisher gesehen haben, und die Oberfläche ist sehr benutzerfreundlich. Nach dem ersten Feedback der Trader zu urteilen, hat die Plattform eine vielversprechende Zukunft."

Nachdem die CME-Zertifizierung abgeschlossen ist, will sich MetaQuotes Software Corp. jetzt auf die Maklerunternehmen konzentrieren, die der CME angehören. "Wir wissen, dass die Einführung einer neuen Plattform für die Broker eine Herausforderung darstellen kann und bieten den Börsenhändlern unsere Hilfe und Unterstützung aktiv an", so Gaies Chreis, COO bei MetaQuotes Software Corp. "Es ist sicher ein komplexer Prozess, der eine gewisse Zeit benötigt, aber basierend auf dem bisherigen Feedback der Broker haben wir gute Chancen."

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen weiterhin an der Integration seiner Plattform mit anderen Weltbörsen. In den nächsten beiden Monaten will es die Zertifizierung von TURKDEX

und der

Warschauer Börse abschliessen.

Über das Unternehmen

MetaQuotes Software Corp. wurde im Jahr 2000 gegründet und entwickelt unter der Handelsmarke MetaTrader Trading-Plattformen für die Finanzmärkte. Das Unternehmen ist international als führend auf dem Gebiet der Software für den Devisenhandel bekannt. Die MetaTrader-Trading-Plattformen werden zurzeit von über 600 Maklerunternehmen und Banken weltweit eingesetzt. Die neue Plattform, MetaTrader 5, wurde von dem Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Aktienbörsen entwickelt und wird jetzt aktiv bei mehreren Weltbörsen beworben.

http://www.metaquotes.net

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner für die Medien: Pressedienst der MetaQuotes

Software Corp., Tel.: +357-25-875134, press @ metaquotes.net