Berlakovich: Bewusst Bauen und gesund Wohnen im energieeffizienten Haushalt

Wien (OTS) - Die Aktionsreihe des Lebensministeriums für bewusstes Einkaufen setzt im Frühjahr wieder auf nachhaltige Lösungen für Haus und Garten. Zwischen 1. und 30. April stehen ökologische und umweltschondende Produkte für Haus und Garten, energiesparende Geräte sowie schadstoffreduzierte Heimtextilien im Mittelpunkt der Initiative.

"Die Entscheidung, welche Produkte im Wohn- und Außenbereich eingesetzt werden, kann erheblichen Einfluss auf unseren Wohnkomfort, die Umwelt und auf die Gesundheit haben. In der Wohnraumgestaltung gibt es bereits ein gutes Angebot an ökologischen und sozial verträglichen Alternativen. Diese stehen den bekannten konventionellen Produkten in Designfragen um nichts nach, und wirken sich positiv auf die Umwelt und die Gesundheit der BewohnerInnen aus. Mein Ziel ist, dass noch mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in Österreichs Haushalte einziehen", erklärt Umweltminister Niki Berlakovich.

Bei der Gestaltung von Innenräumen hat sich das Thema "gesundes Wohnen" bereits in vielen Bereichen durchgesetzt: Beim Bauen, Sanieren und Einrichten von Wohnräumen. Darauf zu achten, dass Baustoffe, Böden, Farben und Einrichtungsgegenstände keine oder so wenig Schadstoffe wie möglich enthalten, ist eine Selbstverständlichkeit geworden.

Die Schwerpunkt-Aktion im April wird gemeinsam mit dem österreichischen Handel umgesetzt. In Baumärkten, Möbelhäusern, bei Elektrohändlern sowie im Blumen- und Gartenfachhandel wird den KonsumentInnen eine Orientierungshilfe angeboten. In diesem Zeitraum werden ökologische und energieeffiziente Produkte mit der Marke "Das bringt's nachhaltig" gekennzeichnet. Die grüne Marke von bewusstkaufen.at finden Sie bei ökologischen Baustoffen, schadstoffreduzierten und umweltschonenden Produkten für den Wohnbereich, energieeffizienten Haushaltsgeräten und Leuchtmitteln sowie bei umweltfreundlichen Gartenprodukten.

Informationen und speziell gekennzeichnete, nachhaltige Produkte finden Sie im Aktionszeitraum bei: bauMax, bellaflora, Expert, Grüne Erde, OBI, Red Zac, REITER Betten und Vorhänge sowie Gärtner STARKL.

Bewusst kaufen zahlt sich aus

Gemeinsam mit AAE Naturenergie und Retter Hotel werden im Aktionszeitraum von 1. bis 30. April auf www.bewusstkaufen.at 3 x 1 Jahresbedarf Ökostrom sowie nachhaltige Urlaube im Bio-Hotel verlost.

Die nächste Aktion von "Bewusst kaufen" findet im Juni statt und stellt "Mode & Lifestyle" in den Mittelpunkt.

