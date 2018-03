Kartentrick aus dem Netural-Labor: "Grand Black Jack" für alle Mobil-Browser

Browser-Games laufen auf jedem Mobil-Browser, sollte man denken. Grand Black Jack schafft das. Aber selbstverständlich ist es nicht ...

Wien (OTS) - Grand Black Jack bietet hollywoodreife Spannung, und das nicht nur im Casino: Ab sofort ist eines der beliebtesten Kartenspiele der Welt auf www.win2day.at als Browser-Game für Smartphones und Tablets erhältlich.

Win2Day hat die Linzer Digital Media-Agentur Netural mit der Umsetzung von Grand Black Jack betraut. Dies auch deshalb, weil Netural bereits in früheren Projekten die technisch anspruchsvolle Hürde der verlässlichen Funktion auf allen gängigen Mobil-Browsern überzeugend bewältigt hat.

Ab 21. März 2013 findet man dieses rund um den Globus beliebte Kartenspiel nun auch im Mobil-Angebot von win2day.

Als Browser-Game ist Grand Black Jack ohne komplizierte Installationsschritte sofort spielbereit. Es punktet mit einer für Touch-Geräte optimierten, hoch komfortablen Bedienbarkeit und einem wesentlichen Sicherheits-Feature: Nach Browserabstürzen wird das unterbrochene Spiel wieder aufgenommen.

So wie davor schon die win2day "Roulette" App setzte das Netural-Entwicklerteam das Spiel als HTML5/CSS3/JavaScript Projekt um. Kartenanimationen wie Flip, Austeilen, und Black Jack-Überprüfung wurden mit CSS3 umgesetzt.

Dass ein Browser-Game auf unterschiedlichen Mobil-Browsern läuft, ist durchaus nicht so selbstverständlich, wie weithin angenommen wird und erfordert das entsprechende Know How sowie angemessene Zeit für die Umsetzung. Aber wer win2day Grand Black Jack spielt, wird nichts davon bemerken: "Das Schöne sehen und das Komplexe nicht spüren" ist das Erfolgsmotto von Netural.

Über Netural

Seit 1998 entwickelt Netural Strategien für international agierende Kunden und gestaltet aufregende Projekte in einer zunehmend digitalen Welt. Die Kunden: Adidas Eyewear, Außenwirtschaft Österreich, Backaldrin, BKS Bank, Cineplexx, Der Standard, Doka, Eternit, MLINE, Pöttinger Landtechnik, Silhouette, Spar, Swarovski, A1 Telekom Austria, Telekom Austria Group, Wien Energie, Win2Day, Wittmann, W&H und andere.

55 fixe Mitarbeiter in Linz und Wien. CEO und Eigentümer ist Mag. Albert J. Ortig, CTO Dr. Stephan Lechner.

