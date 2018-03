Level 3 bei den Network Computing Awards als "Serviceanbieter des Jahres" ausgezeichnet

(PRN) - - Leser des Network Computing Magazins küren Level 3 zum besten Anbieter seiner Klasse

London (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. gab heute bekannt, dass es auf den Network Computing Awards 2013 als "Serviceanbieter des Jahres" ausgezeichnet wurde.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111004/LA77008LOGO)



Die nach einer Leserabstimmung des Fachmagazins Network Computing vergebenen Auszeichnungen würdigen die eindrucksvollsten Anbieter und Lösungen, die Unternehmen bei der maximalen Nutzung ihrer Netzwerke helfen. Level 3 erhielt seinen Preis in Anerkennung seiner umfassenden Spitzenleistungen und Führungsarbeit im Dienstleistungssektor.

"Es ist uns eine wahre Ehre, von der Leserschaft des Network Computing Magazins zum Serviceanbieter des Jahres ernannt worden zu sein", sagte James Heard, EMEA-Präsident von Level 3. "Wir streben beim Aufbau und Betrieb unserer Netze nach optimaler Leistung und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um den Wert, den wir ihnen liefern, zu maximieren. Wir sehen diese Auszeichnung als ein Ergebnis dieser Anstrengungen."

"Die Leser von Network Computing sind IT-Fachkräfte, die für den Betrieb von Netzen verantwortlich sind und Produkte und Services beziehen, die diese Netze funktionsfähig machen und schützen", sagte Ray Smyth, Redakteur von Network Computing. "In jedem Jahr wählen sie die Gewinner der Network Computing Awards, um die Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen zu würdigen, die einen positiven Beitrag fü die Branche geleistet haben. Level 3 kann stolz darauf sein, dass unsere Leser es unter allen Kandidaten zum Serviceanbieter des Jahres ernannten."

Das Network Computing Magain gehört zu den am längsten etablierten Fachmagazinen über Computernetze in Großbritannien. Es wird von 17.500 Branchenfachkräften gelesen, die Hardware, Software und zugehörige Dienste erwerben und verwenden.

Weitere Informationen über die fortgeschrittenen Netzwerk- und Serviceangebote von Level 3 finden Sie unter www.level3.com.

Informationen zu Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. versorgt Geschäftskunden, staatliche Stellen und Netzbetreiber mit lokalen, nationalen und globalen Kommunikationsdiensten. Sein umfassendes Portfolio sicherer verwalteter Lösungen umfasst Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, IP-basierte Sprach- und Datenkommunikation, großflächige Ethernet-Services, Video- und Content-Übertragung sowie Rechenzentrums- und Cloudlösungen. Mit einer globalen Serviceplattform, die durch unternehmenseigene Glasfasernetze auf drei Kontinenten und durch umfangreiche Unterwasseranlagen vernetzt ist, betreut Level 3 Kunden in mehr als 500 Märkten und 55 Ländern. Die Dienstleistungen von Level 3 werden durch Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc erbracht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.level3.com.

Kontaktinformationen Medien EMEA-Region: Investoren: Beatrice Martin-Vignerte Mark Stoutenberg +44(0)330-060-7342 +1-720-888-2518 Beatrice.Martin-Vignerte@Level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com US-Medien: Monica Martinez +1-720-888-3991 Monica.Martinez@Level3.com

