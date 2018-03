Aviso 8.4.: 10 Jahre Hauptbücherei am Gürtel

Wien (OTS) - Seit 10 Jahren gibt es die architektonisch markante Hauptbücherei am Urban Loritz Platz, das "Flaggschiff" der Büchereien Wien - mit täglich 3.000 BesucherInnen. Aus diesem Anlass wird gefeiert: Eine Woche lang gibt es ein attraktives Jubiläumsprogramm mit vielfältigen "Best of HB"-Veranstaltungen und am 8. April eine Werbeaktion für NeukundInnen.

Beim Pressegespräch mit Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, der MA 13-Leiterin Drin Martina Schmied und dem Leiter der Hauptbücherei Christian Jahl werden die positiven Entwicklungen der letzten Jahre, das Festprogramm und die Sonderedition der Bücherei-Jahreskarte präsentiert. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit für Fotos und eine Führung durch die Kirango-Kinderwelt-Ausstellung von Raoul Krischanitz.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich willkommen!

Bitte merken Sie vor:

Datum: Montag, 8.4.2013, um 10:30 Uhr

Ort: Hauptbücherei am Gürtel, 3. OG, College 3 (im Heck der HB) 1070 Wien, Urban Loritz Platz 2a

Rückfragen & Kontakt:

Monika Reitprecht

MA 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung

Teildienststelle Büchereien Wien - Hauptbücherei

Telefon: 01 4000-84567

E-Mail: monika.reitprecht @ wien.gv.at

www.buechereien.wien.at



Florian Weis

Mediensprecher StR. Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000-81440

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at

www.oxonitsch.at