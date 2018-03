Lesung mit Dietmar Grieser im Bezirksmuseum Liesing

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) veranstaltet am Freitag, 5. April, einen Rezitationsabend mit dem bekannten Autor Dietmar Grieser. Der Schriftsteller liest aus seinem letzten Buch "Das gibt's nur in Wien". Die Zuhörer nehmen an einer "autobiographischen Spurensuche" teil. Beginn ist um 19.00 Uhr. Der beliebte Wiener Stimmungsmusiker Gustav Novak umrahmt die Lesung mit einem bunten Melodienreigen. Ein Repräsentant des Bezirkes begrüßt das Publikum. Einleitende Worte spricht Museumsleiter Maximilian Stony. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Das ehrenamtlich tätige Museumsteam gibt Zählkarten aus und nimmt Reservierungen unter der Rufnummer 0676/503 56 15 entgegen. Auskünfte über sonstige kulturelle Aktivitäten im Bezirksmuseum Liesing sind unter der Telefonnummer 01/869 88 96 (zeitweilig Anrufbeantworter) oder via E-Mail einzuholen. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet bm1230 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

