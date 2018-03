Floridsdorf: WIENGAS-Orchester konzertiert am Samstag

Wien (OTS) - Lange Zeit führte das WIENGAS-Blasorchester sein alljährliches Festkonzert in Simmering durch. Heuer sind die beliebten Bläser zu Gast in Floridsdorf: Unter dem Titel "Das Konzert 2013 in Transdanubien" trägt das Ensemble am Samstag, 6. April, im "Haus der Begegnung Floridsdorf" (21., Angerer Straße 14) stimmungsvolle Melodien namhafter Tondichter wie Wagner, Offenbach und Kalman vor. Kapellmeister Michael Holzer und seine Mannen bewerben bei dem Auftritt auch ihre aktuelle CD "Die Gaserer kommen". Beginn des Konzerts ist um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Informationen per E-Mail: gaswerkmusik @ utanet.at.

1920 gegründete Kapelle ist gefragt im In- und Ausland

Das WIENGAS-Blasorchester ist eine traditionsreiche Formation, die seit 1920 bei Veranstaltungen aller Art die Zuhörerschaft erfreut. Die Tonkünstler spielen im Inland bei verschiedensten Anlässen auf, von Eröffnungsfeierlichkeiten bis zu den "Wiener Festwochen" und dem "Österreichischen Blasmusik-Fest". Mehrere Male erhielten die routinierten Amateur-Musiker Auszeichnungen bei Wettbewerben. Erfolge bei Gastspielen im Ausland (Spanien, Deutschland, u.a.), Rundfunk-und TV-Engagements, Konzerte für mildtätige Zwecke ("Licht ins Dunkel", etc.) sowie der Erhalt des "Goldenen Rathausmannes" dürfen nicht unerwähnt bleiben. Zu den Stärken der "Gaserer"-Truppe zählen solide Technik, große Spielfreude und fein nuancierte Lieder-Arrangements. Wissenswertes zu den WIENGAS-Bläsern im Internet: www.gaswerkmusik.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at