Termin-Aviso SPIDER ROCK XL: Frühlingsspringen am SCS Süd-Parkplatz

Wien (OTS) - Für alle die den Frühling schon nicht mehr erwartet können und nach dem grauen Winter einen Nachschub an Glückshormonen mit nach Hause nehmen wollen, bietet der SPIDER ROCK XL im April für die Besucherinnen und Besucher der SCS am Süd-Parkplatz ein Frühlingsspringen am 32-Meter-Powerfan(TM).

Hoher Spaßfaktor in einem absolut sicheren Umfeld

Der Schritt von der Plattform in 32 Meter Höher ins Leere erfordert Nervenstärke und Überwindung. Nach einem "kontrollierten Absturz" erfolgt eine sanfte Landung und die mutigen Besucherinnen und Besucher nehmen nicht nur Adrenalin und Glückshormone mit nach Hause, sondern haben auch jede Menge über sich selbst und ihrem Verhalten in einer persönlichen Grenzerfahrung kennen gelernt.

WO: direkt am Süd-Parkplatz der SCS Wann: vom 4.-20.4.2013 jeweils Donnerstag bis Samstag von 14 bis 19 Uhr Wer: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit körperlicher und gesundheitlicher Eignung ab 14 Jahre

Wieviel: Erwachsene EURO 9,50 / Jugendliche EURO 7,50

Infos: www.spider-rock.at bzw. www.facebook.com/SPIDERROCKXL

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Presseinfos und Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://www.spider-rock.at/info/presse/ und auf Facebook http://www.facebook.com/SPIDERROCKXL . Bei Fragen wenden Sie sich bitte an SPIDER ROCK/Birgit Staudinger oder Thomas Wenzel, office @ spider-rock.at, Mobil: 0676 91 94 606.