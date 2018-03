Sima: "Do samma daham! Do ramma zamm!" Große Mitmach-Frühjahrsputzaktion startet in 8. Saison

Vom 22. April bis zum 5. Mai: Wien räumt auf - Mach mit!

Wien (OTS) - Bereits über 8.500 Freiwillige in 116 Initiativen haben sich schon angemeldet: Sie beteiligen sich unter dem Motto "Do samma daham! Do ramma zamm!" an der diesjährigen Frühjahrsputzaktion der Stadt Wien. "Ich freue mich über das große Interesse der Aktion und lade alle Wienerinnen und Wiener ein, mit uns gemeinsam zu putzen -wir wollen das Bewusstsein für die Sauberkeit in der Stadt weiterheben", so Umweltstadträtin Ulli Sima, die sich schon auf den Auftakt am 22. April freut.

Die Putzaktion schließt an die aktuelle Sauberkeitskampagne an, die seit März unter dem Titel "Wo samma daham? Halt die Straße rein wie dein Daheim!" läuft. "Es geht uns bei all diesen Aktionen um die Selbstverantwortung der Wienerinnen und Wiener - so wie jeder auf ein sauberes zu Hause achtet, soll er/sie auch für Sauberkeit im öffentlichen Raum verantwortlich sein - denn Wien ist unser aller zu Hause und das wollen wir gemeinsam sauber haben!", erläutert Sima.

MA 48 holt gesammelten Müll ab

Die Freiwilligen werden bei der gemeinsamen Putzaktion von der MA 48 ausgerüstet, der gesammelte Müll wird abgeholt und umweltgerecht entsorgt. Auch zahlreiche Prominente haben sich in den letzten Jahren in den Dienst der Putzsache gestellt - für den heurigen Auftakt am 22. April werden wieder etliche Promis erwartet, die gemeinsam den Besen schwingen.

Bilanz beeindruckend - über 15.000 Teilnehmer im Vorjahr

Seit 2006 beteiligen sich am gemeinsamen Putzen zahlreiche Kindergärten, Schulen, Vereine und viele Einzelpersonen: Im letzten Jahr waren es bereits über 15.070 Menschen in 414 Initiativen, die aktiv mitgemacht haben. Auch viele Bezirke beteiligen sich an den Aktionen und organisieren Putztermine. Seit Beginn der Aktion wurden insgesamt mehr als 140 Tonnen Müll mit einem Volumen von ca. 1.433 m3 gesammelt.

Anmelden bei der Gratishotline 0800/20 32 48

Die Bewusstseinsbildung - vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen - ist für Sima neben dem erhöhten Service-Angebot der MA 48 und den strengen Kontrollen der Sauberkeitsspielregeln durch die WasteWatcher ein wesentlicher Ansatz für eine saubere Stadt.

Freiwillige können die Reinigungs-Profis der Stadt heuer vom 22. April bis zum 5. Mai 2012 unterstützen. Ob mit Nachbarn, Freunden oder Arbeitskollegen oder im Verein - mit wem, wann und wo gereinigt wird, steht auch heuer wieder völlig frei. Eine Anmeldung ist bei der kostenlosen Gratis-Hotline der MA 48 unter der Nummer 0800/20 32 48 (Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr) möglich. Die 48er stattet die Freiwilligen mit Materialien wie Warnwesten, Arbeitshandschuhen und natürlich Mistsäcken aus und kümmert sich selbstverständlich um den Abtransport des gesammelten Mists.

Auch unter Wasser wird wieder aufgeräumt

Aufgeräumt wird im Rahmen der Aktion auch unter Wasser, heuer wieder auf der Donauinsel. Am Samstag, 27. April suchen ab 10 Uhr mehr als 100 Taucherinnen und Taucher in der Neuen Donau nach verborgenen "Schätzen" und eröffnen damit gleichzeitig die Tauchsaison 2013. Unterstützt werden die TauchsportlerInnen von der MA 45 - Wiener Gewässer, die mit Arbeitsbooten die aus dem Wasser geborgenen Gegenstände an Land bringt. Um die fachgerechte Entsorgung kümmert sich anschließend die MA 48.

Alle Infos zur großen Putzaktion auf auf www.abfall.wien.at oder www.facebook.com/die48er

