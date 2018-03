Formel 1-Spektakel in Shanghai: The Peninsula ist die Top-Unterkunft zum Rennwochenende

Shanghai (ots) - Spannende Überholmanöver und Höchstgeschwindigkeiten stehen vom 12. bis 14. April 2013 beim Großen Preis von China in der Formel 1 auf dem Programm. Zum 10. Mal messen sich dann die Besten der Besten aus der Königsklasse des Motorsports auf dem Shanghai International Circuit in Chinas Finanz- und Wirtschaftshauptstadt.

Den perfekten Ort, um einen spannenden Renntag stilvoll ausklingen zu lassen, bietet The Peninsula Shanghai. Das Fünf-Sterne-Hotel befindet sich in bester Lage am Bund mit Blick auf die Uferpromenade und die Wolkenkratzer von Pudong. Auf der Dachterrasse der Sir Elly's Bar & Terrace mit atemberaubendem Panoramablick über die Skyline kann auf den Grand Prix-Sieger angestoßen werden. Eigens kreierte Grand Prix-Cocktails ehren legendäre Fahrer wie etwa den "The Flying Scotsman" Jackie Stewart oder "The Professor" Alain Prost, aber auch weltberühmte Rennkurven wie die "Abbey" in Silverstone und Rennstrecken wie jene von Shanghai, die eine der schnellsten geraden Strecken in der Formel 1-Welt bietet. So enthält der "Straight Stretch" eine rasante Mischung aus Shanghai White Wodka, Kumquat Litschi-Tee und -Likör.

Den Rundkurs des Shanghai International Circuit konstruierte der Aachener Streckenarchitekt Hermann Tilke. Auf 5,451 km Länge machen neun Rechts- und sieben Linkskurven die Bahn zu einer einzigartigen WM-Herausforderung. Der Streckenverlauf lehnt sich an die Form des chinesischen Schriftzeichens "Schang" an, das übersetzt "hoch oben" bedeutet. Das Highlight der Strecke ist die erste Kurve nach Start und Ziel - sie verläuft in einem 360-Grad-Kreis und wird immer enger. In der sogenannten "Schneckenkurve" geht es für die Piloten um alles.

Zimmerraten ab 3.500 RMB (ca. 430 EUR). Reservierungen über Email:

reservationgcsc@peninsula.com und unter www.peninsula.com.

