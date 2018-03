Bitte wartet bis nach der Wahl!

Vermögenssteuer, Wohnen, Familie: Immer länger wird die Liste der Konfliktthemen zwischen SPÖ und ÖVP. Wenn sie nicht noch vor der Nationalratswahl faule Kompromisse schließen, schaffen sie damit Entscheidungsmöglichkeiten.

Die Neiddebatte zieht. ÖVP-Strategen sind zufrieden mit ihrem Vorstoß für leistbares Wohnen und die Bindung der Miete in (vor allem Wiener) Gemeindebauten an das Einkommen. Die Rückmeldungen an die Parteizentrale seien zahlreich wie bei kaum einem anderen Thema, wird erzählt - und das nicht nur aus schwarzen Kernschichten, sondern darüber hinaus. Die ÖVP hofft, endlich ein Thema gefunden zu haben, mit dem sie die üblichen Rollen im Alltag der Koalition umdrehen und die SPÖ ins Eck der Neinsager rücken kann.

Ein halbes Jahr vor der Nationalratswahl am 29. September werden damit auch innerhalb der Bundesregierung die Konturen geschärft. Eigentumsbildung als das zentrale Element schwarzer Wohnbaupolitik steht der roten Forderung nach leistbaren Wohnungen für sozial Schwache gegenüber.

SPÖ-Chef Werner Faymann verteidigt da sogar die hohe Steuerlast:

Besser eine hohe Abgabenquote riskieren und damit nicht bei jeder Sozialleistung und Förderung nach Einkommensgrenzen oder Rückzahlung rufen müssen, meint er - in der ÖVP schrillen die Alarmglocken. Dieses Muster setzt sich bei der Reform der Familienförderungen fort, über die SPÖ und ÖVP heute wieder verhandeln wollen. Mehr Förderung für alle oder steuerliche Begünstigung für Besserverdiener, lautet hier das Match. Und in Sachen Vermögenssteuer sind es ohnehin Welten, welche die Koalitionspartner trennen.

Realistisch gesehen werden uns diese Themen in den Wahlkampf und danach begleiten, auch wenn Faymann unter dem Motto "Arbeiten bis zuletzt" gestern gemeinsame Beschlüsse eingemahnt hat.

Uns Wählerinnen und Wählern kann diese Situation aber ganz recht sein. Bevor faule Kompromisse Reformansätze zur Unkenntlichkeit verstümmeln, nur damit im Wahlkampf jeder hier schreien kann, ist es besser, am 29. September echte Entscheidungen treffen zu können. Was danach geschieht, steht auf einem anderen Blatt. Aber egal ob SPÖ und ÖVP es noch einmal als Zweierkoalition versuchen (wenn sie denn die nötige gemeinsame Mehrheit schaffen), egal ob Grüne, Blaue, Orange oder Stronach in der einen oder anderen Form mit ans Ruder kommen: Mit neuen Mehrheitsverhältnissen sind dann auch die jetzt aufgeschobenen Fragen zu klären - und das ganz bestimmt, wenn sich eine neue Koalition nicht dem Vorwurf der Untätigkeit aussetzen will.

