Gewinner des Spiels des Jahres "The Walking Dead" von Telltale Games nun bald auch im Einzelhandel in Europa, Australien und NZ erhältlich

(PRN) - - Basiert auf Robert Kirkmans Comicbuchserie, Gewinner von über 80 Preisen als Spiel des Jahres

San Rafael, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Telltale Games, ein führender Verleger von digitaler Unterhaltung, gab heute bekannt, die preisgekrönte Spielserie, The Walking Dead, werde nun bald auch bei europäischen, australischen und neuseeländischen Einzelhändlern für das Xbox 360® Videospiel- und Entertainmentsystem von Microsoft, das PlayStation®3 Computer Entertainment System und PCs verfügbar sein.

Das Spiel, The Walking Dead, war seit Beginn der Serie im April 2012 nur als digitaler Download in Englisch verfügbar. Die für den 10. Mai geplante neue Ausgabe für den Einzelhandel verfügt zum ersten Mal über Untertitel in Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. Sie enthält alle 5 Episoden der hochgelobten ersten Saison auf einer Disc.

The Walking Dead wurde von mehr als 80 Medienkanälen als Spiel des Jahres geehrt, darunter Metacritic, USA Today, Wired,E! Online, Yahoo!, The Telegraph, Mashable, Polygon sowie GamesRadar und erhielt unlängst die BAFTA Video Games Awards für Beste Story und Bestes Mobiles Spiel.

IGN.com gab der ersten Saison den Editor's Choice Award und 9,5 von 10 Punkten, erklärte: "Menschen werden auf diese Serie immer wieder als Messgröße für Geschichtenerzählung in Spielen Bezug nehmen", und fasste die emotionale Wirkung des Spiels so zusammen: "Ich weinte während der letzten Minuten, saß schweigend durch den Nachspann und war nach dem Epilog vollkommen sprachlos."

The Walking Dead spielt in der Welt der preisgekrönten Comicbuchserie von Robert Kirkman. Die Spieler sehen sich mit Ereignissen konfrontiert, die ihr Leben verändern, treffen im Verlauf der Handlung auf neue Charaktere, aber auch auf solche, die Fans der Comicbuchserie bereits kennen, und die die Geschichte von Deputy Sheriff Rick Grimes vorahnen lassen. The Walking Dead bietet ein emotionsgeladenes, maßgeschneidertes Spielerlebnis - die Handlungen und Entscheidungen des Spielers wirken sich darauf aus, wie sich die Geschichte über die ganze Serie hinweg entwickelt.

The Walking Dead wird bei PEGI wegen der "extremen Gewalt, Gewalt gegen wehrlose Menschen und der expliziten Sprache" mit "18", vom Australian Classification Board wegen der "ausdrucksstarken Themen und Horrorgewalt" mit "MA 15+" (Beschränkt), und vom New Zealand Office of Film and Literature Classification wegen "Gewalt, anstößiger Ausdrucke und Horror" mit "R16" eingestuft.

The Walking Dead ist im Telltale Online Store auchfür Macintosh Computer und andere digitale Darstellungsgeräte sowie im App Store zum Herunterladen für iOS-Geräte verfügbar.

Weitere Informationen über das Spiel finden Sie auf der offiziellen Website, auf Facebook und Sie können Telltale Games auf Twitter folgen. Sämtliche Informationen über The Walking Dead, Robert Kirkman und alle seine Titel finden Sie auf www.Skybound.com.

Über Robert Kirkman

Der Erfolg von Robert Kirkman und sein passionierter Einsatz für im Privatbesitz verbleibende [creator-owned] Comics führten dazu, dass er seit der Gründung vor zwanzig Jahren als erster Partner zu Image Comics eingeladen wurde, wo er 2010 seine eigene Linie, "Skybound", entwickelte. Kirkman ist der Schöpfer/Autor der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Serie, The Walking Dead, so wie unter Anderem auch der lange laufenden Serien Invincible, Super Dinosaur für alle Altersgruppen, The Astounding Wolf-Man und Thief of Thieves. Kirkman hat sich den Respekt der Comic-, Autoren- und Fernsehgemeinden erworben, führte 2011 die New York Times Bestsellerliste für grafische Romane an und nahm 2012 die ersten fünf Positionen auf der Liste für gebundene und Taschenbücher ein. Er ist der Schöpfer/Executive Producer und Autor von AMCs Fernsehshow-Hit, The Walking Dead, des führenden Kabeldramas aller Zeiten in den USA, das auch international in 122 Ländern und 37 Sprachen zum Erfolg wurde. AMB entwickelt derzeit Thief of Thieves als potenzielle Serie, wobei Kirkman erneut als Schöpfer/Executive Producer und Autor agiert. Sämtliche Informationen und Waren von Robert Kirkman, The Walking Dead und alle Skybound-Titel finden Sie auf www.Skybound.com.

Über Image Comics

Image Comics wurde 1992 von einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Künstlerkollektiv gegründet und ist ein auf Comicbücher und grafische Romane spezialisierter Verlag. Seitdem hat sich Image zu einem der größten Comicverlage in den Vereinigten Staaten entwickelt. Derzeit verfügt Image über fünf Partner: Robert Kirkman, Erik Larsen, Todd McFarlane, Marc Silvestri und Jim Valentino. Das Unternehmen setzt sich vier Verlagshäusern zusammen: Todd McFarlane Productions, Top Cow Productions, Shadowline und Image Central. Image veröffentlicht Comics und grafische Romane in nahezu allen nur vorstellbaren Genres, Subgenres und Stilen, darunter Science-Fiction, Romanzen, Horror, Kriminalromane, historische Romane, Humor und viele mehr, der heute in diesem Medium tätigen besten Künstler und Schriftsteller. Weitere Informationen finden Sie auf www.imagecomics.com.

Über Telltale, Inc.

Telltale ist ein führender unabhängiger Entwickler und Verleger von Spielen für alle wichtigen Spielplattformen und ein Vorreiter bei der Bereitstellung von digitalem Spielinhalt in Episodenform. Über die Entwicklung von Spielen in Serienform und erfolgreiche, plangemäße Ausrollung gelingt es dem Unternehmen, seine Kunden länger zu binden als dies bei traditionellen Spielen, die einzeln auf den Markt gebracht werden, der Fall ist. Telltale wurde im Jahr 2004 von Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung gegründet und entwickelte sich schnell zu einem Marktführer, der das Modell der Kreation erfolgreicher Spiele in Episodenform und digitaler Veröffentlichung etablierte. Seit 2005 hat Telltale mehr als 5 Millionen Episoden verkauft. Telltales Ruf für Qualität stützt sich auf mehr als 25 publizierte Releases, die zahlreiche Preise, darunter "Adventure Game of the Year" [Abenteuerspiel des Jahres] von Veröffentlichungen wie IGN, PC Gamer, GameSpy und Adventure Gamers gewannen. Telltale wurde des Weiteren von Zeitungen und Zeitschriften lobend erwähnt, von USA Today bis hin zu The New York Times und Variety. Telltale ist ein voll lizenzierter Third-Party-Publisher für Xbox 360®, PlayStation®3 und Wii, und veröffentlicht ebenfalls Spiele für PC-, Mac- und Apple iOS-Plattformen. Weitere Informationen finden Sie auf www.telltalegames.com.

© 2013 Telltale, Inc. THE WALKING DEAD ist © 2013 Robert Kirkman, LLC. Basierend auf dem Comicbuch von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlard. Telltale und das Telltale Games Logo sind Handelsmarken von Telltale, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Produktbezeichnungen, Namen von Verlegern, Handelsmarken, künstlerischen Darstellungen und damit zusammenhängenden Bilder sind Handelsmarken, eingetragene Handelsmarken und/oder urheberrechtlich geschütztes Material der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

"PlayStation" ist eine eingetragene Handelsmarke von Sony Computer Entertainment Inc. Xbox, Xbox 360 und Xbox LIVE sind entweder eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von Microsoft Corporation, die in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern registriert sind.

Pressemitteilung © 2013 Telltale, Inc.

KONTAKT: Job J Stauffer // Telltale Games // jstauffer @ telltalegames.com // +1-415-258-1638 Nst. 152

Web site: http://www.telltalegames.com/