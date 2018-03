DER STANDARD-Kommentar: "Schöner Wohnen" von Michael Völker

"SPÖ und ÖVP bewerfen einander mit Bauklötzen aus der Wahlkampfsandkiste"; Ausgabe vom 03.04.2013

Wien (OTS) - SPÖ und ÖVP kümmern sich also wieder um die Menschen, gehen ganz nah dran, hören hin, erforschen Bedürfnisse. Grundlegende Bedürfnisse, die jeden betreffen, das haben auch die Wahlkampfstrategen so erkannt. Also geht es jetzt ums Wohnen: In weniger als einem halben Jahr wird gewählt. Bis dahin wird sich praktischerweise nichts mehr ändern, aber es lassen sich prächtig die vielen Wenns und Obs und Abers in einer rhetorischen Übung darstellen.

Praktisch an dieser Debatte ist nur eines: Sie lässt sich wunderbar entlang der ideologischen Klippen führen, da kann jeder ein paar Pflöcke einschlagen und die eigene Klientel bedienen. Da braucht nichts neu gedacht und erfunden zu werden, da reichen Werner Faymann und Michael Spindelegger die Versatzstücke aus den Bastelstuben der Parteizentralen. Mit entsprechenden Schlagwörtern versehen verstehen das auch die Funktionäre, das Fußvolk der Parteien. Sie reagieren wie Pawlow'sche Hunde: beginnen im Wahlkampf zu laufen und zu kläffen. Die Schlagworte Leistung oder soziale Gerechtigkeit und die dahinter aufbrandenden Ideologien lassen sich am Thema Wohnen gut abbilden. Ganz grundsätzlich heißt das: Die ÖVP will die Schaffung von Eigentum erleichtern. Leistung soll sich lohnen, und der Ertrag dieser Leistung soll ins Eigenheim fließen. Durchaus auch in das geförderte Eigenheim, denn die ÖVP will die Bildung von Wohneigentum stärker unterstützen. Das hilft den Gutverdienenden und den Reichen - und das ist immer noch die erste Zielgruppe der ÖVP, wenn sie im Wahlkampf den Eröffnungszug setzt. Spindelegger will "kein Volkseigentum, sondern ein Volk von Eigentümern", das klingt schön, bleibt letztlich (ohne sich Hals über Kopf in Schulden zu stürzen) aber einem elitären Kreis vorbehalten.

Die SPÖ verschreibt sich wenig überraschend einmal mehr dem "sozialen Wohnbau": Grundstückspreise sollen günstiger werden, Wohnen soll leistbarer werden. Aus der Erfahrung weiß man allerdings, dass billiges Wohnen nicht unbedingt mit einem sozialen Anspruch einhergehen und den Menschen auch guttun muss: Dazu reicht ein Blick in die Ghettosiedlungen am Rande der Städte, dort ist das Leben nicht nur billig, sondern meistens richtiggehend ärmlich.

Von Eigentum ist bei der SPÖ nichts zu hören, auch nicht von Wohlstand. Es geht den Roten tatsächlich um die Benachteiligten. Das ist wichtig, führt zum Teil aber an der Realität einer breiten Schicht vorbei, die nicht nur überleben, sondern gut leben will. Man nennt diese die Mittelschicht.

Ansonsten gibt es im Westen so wenig Neues wie im Osten: Die Wohnbauförderung soll wieder zweckgewidmet werden, das ist so zwingend simpel wie schmerzhaft einfallslos. Darauf könnten sich die Koalitionspartner gerade noch einigen, wenn die Länder sie ließen. Reichlich Scharmützel gibt es am Rande des Felds: Die ÖVP will Besserverdienende im Gemeindebau mehr zahlen lassen, da sei die Sozialdemokratie als Schutzheilige des Gemeindebaus vor! Aber da auch Heilige boshaft sind, gibt es ein Retourkütschchen: Maklergebühr sollen künftig allein vom Vermieter bezahlt werden. Da spielt erwartbar die ÖVP nicht mit, damit sind die Fronten abgesteckt. Das sind kleinliche Sandkastenspiele, so schafft man keinen neuen, lebenswerten Wohnraum, so schafft man kein Eigentum, nicht einmal einen Sozialbau. Das ist hohle Wahlkampfrhetorik.

