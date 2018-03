Neues Volksblatt: "Wettbewerb" von Markus EBERT

Ausgabe vom 3. April 2013

Linz (OTS) - Da kommt jemand mit einem Konzept und den nötigen Finanzierungsvorschlägen, um in Oberösterreich eine zusätzliche Ausbildungsstätte für Mediziner zu schaffen - und wird dennoch nicht mit offenen Armen empfangen. Im Gegenteil: Reihum marschieren Bedenkenträger gegen eine Medizin-Fakultät in Linz auf. Manche sind schon deswegen nicht ernst zu nehmen, weil das Besserwissen zu ihrem Lebensinhalt geworden ist; andere versuchen in ihren Gegenargumenten zu verstecken, dass sie halt das Lied einer der bestehenden Medizin-Unis singen. Wie heiß das Thema inzwischen ist, zeigte sich am Ostermontag in der Zeit im Bild, als relativ unreflektiert die Gefahr an die Wand gemalt wurde, Österreich könnte wegen einer Mediziner-Ausbildung in Linz die EU-Quotenregelung verlieren. Kurz:

Wien (und im Windschatten segeln Graz und Innsbruck mit) macht mit allen Mitteln mobil gegen das oberösterreichische Medizin-Projekt. Vielleicht spielt dabei mit, dass man sich in Oberösterreich den Kopf über die Zukunft der Medizinerausbildung ein wenig mehr zerbricht, als das anderswo der Fall ist. Das Neue stört nicht nur die Kreise sondern lässt erkennen, dass Innovation ein Trumpf sein könnte, der letztlich sticht. Dass das Bessere der Feind des Guten ist, weiß man. Und dass Oberösterreich immer gewillt ist, im Wettbewerb der Besten vorne dabei zu sein, ist auch bekannt - und gilt auch für die Medizin-Fakultät.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at