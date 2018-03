7-Punkte-Programm garantiert Ausbau von Wohnungen, die wir zahlen können!

Junge Erwachsene und Jungfamilien haben Recht auf eigene vier Wände

Wien (OTS/SK) - Die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Katharina Kucharowits, begrüßt das heute, Dienstag, präsentierte 7-Punkte Programm der SPÖ für leistbares Wohnen. "Die Forderungen decken sich mit denen der Jungen Generation und bieten vor allem für junge Menschen einen günstigeren Start in die eigenen vier Wände. Es garantiert den Ausbau von Wohnungen, die wir; nämlich Jugendliche, junge Erwachsene und Jungfamilien; zahlen können", führt Kucharowits aus. *****

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Schaffung von neuem Wohnraum. "In einigen Regionen Österreichs gibt es gar kein Angebot an Wohnungen und wenn, dann sind diese in keinster Weise leistbar. Somit ist die Zweckwidmung dringend notwendig", fordert Kucharowits

Es ist eine Chance für alle jungen Menschen, weniger Geld für Wohnen ausgeben zu müssen. "Durch die SPÖ-Forderungen wird das Recht auf die eigenen leistbaren vier Wände Realität", meint Kucharowits weiter.

Rasche Umsetzung gefordert

Katharina Kucharowits fordert nun vor allem von der ÖVP, auf das SPÖ-Wohnprogramm einzusteigen und dieses rasch umzusetzen. "Man wird sehen, ob es die Volkspartei mit dem Thema Wohnen ernst meint oder ob es nur ein haltloses Wahlzuckerl war", sagt Kucharowits abschließend. (Schluss)as/sn

Rückfragen & Kontakt:

Junge Generation in der SPÖ, Bundessekretär Andreas Stadlmayr. Löwelstraße 18, 1014 Wien

Mail: andreas.stadlmayr @ spoe.at Tel: +43 664 88 54 02 85