Mit der Infotainment-Lösung Ixonos IVI Connect revolutioniert Marcopolo das Busfahr- und Reiseerlebnis

Helsinki, Finnland, Und Caxias Do Sul, Brasilien (ots/PRNewswire) - Ixonos hat eine Vereinbarung unterzeichnet, derzufolge das Unternehmen das gesamte Benutzererlebnis und die dazugehörige Software für Marcopolos Infotainment-Lösung der nächsten Generation entwickeln wird. Diese soll fortan in alle Luxusbusse der Firma integriert werden. Das Infotainment-System beruht auf der Lösung Ixonos IVI Connect, die fahrzeuginterne Infotainment-Systeme mit Mobilgeräten und der Cloud vereint. Darüber hinaus wird Ixonos auch die Benutzerschnittstelle (Human Machine Interface - HMI) und das komplette Benutzererlebnis für Fahrer und Passagiere konzipieren. Marcopolo wird das System zu gegebener Zeit für die Massenfertigung freigeben.

"Wir sind sehr stolz, mit Marcopolo zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen ist im Bereich der Luxusbusse führend. Von Anfang an ist uns aufgefallen, dass beide Unternehmen die gleiche Leidenschaft, Innovationskraft und technologische Perfektion verbindet. Gemeinsam werden wir für eine Revolution im Infotainment-Bereich sorgen, die die Transportbranche noch nie gesehen hat," so Timo Salminen, Abteilungsleiter Automobil von Ixonos.

"Unsere Entscheidung für Ixonos als langfristigen Partner erklärt sich aus den umfassenden Erfahrungen, die das Unternehmen bei der Entwicklung von mobilen und innovativen Konnektivitätslösungen vorweisen kann. Technologie wird immer allgegenwärtiger. Jeder will heutzutage vernetzt sein und eine grösstmögliche funktionale Vielfalt in den eigenen Geräten mitführen. Bei Marcopolo möchten wir deshalb ein passgenaues Benutzererlebnis für all jene schaffen, die in dieser vernetzten Welt mit unseren Fahrzeugen in Kontakt kommen," so Edson Mainieri, Konzernleiter des technischen Bereichs von Marcopolo.

Informationen zu Ixonos

Ixonos ist ein Unternehmen für kreative mobile Lösungen. Wir entwickeln Wireless-Technologien, Software und Lösungen für vernetzte Geräte und mobile Dienste. Gemeinsam mit unseren Firmenkunden entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen, die Verbrauchern ein inspirierendes mobiles Erlebnis bieten. Wir erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen unserer Kunden, indem wir überlegene Benutzererlebnisse entwickeln und die Markteinführungszeiten ihrer Geräte und Dienste verkürzen. Wir betreiben Niederlassungen in Finnland, Dänemark, Deutschland, Grossbritannien, der Slowakei, Südkorea und den Vereinigten Staaten. Ixonos Plc is an der finnischen Börse NASDAQ OMX Helsinki Ltd. gelistet. Im Jahr 2011 erzielte das Unternehmen Umsätze von 81,4 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn von 1,9 Millionen Euro.

Informationen zu Marcopolo

Marcopolo ist im Bussegment des brasilianischen Markts führend und zählt zu den grössten Herstellern der Welt. Das Unternehmen hat seine Produktions- und Vermarktungseinrichtungen umfassend vergrössert und ist heute in über hundert Ländern und auf fünf Kontinenten vertreten. Das 1949 gegründete Unternehmen Marcopolo zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Buskarosserien und beschäftigt über 18.000 Mitarbeiter weltweit.

Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage an:

Ixonos:

Timo Salminen, Abteilungsleiter Automobil, Tel.: +49-151-6291-7899, timo.salminen @ ixonos.com

Antti Aumo, Vice President Marketing, Tel.: +358-40-5050-477, antti.aumo @ ixonos.com

Marcopolo:

Walter Cruz, Konzernleiter Strategie/Marketing, Tel.:

+55-54-2101-4942, walter.cruz @ marcopolo.com.br

