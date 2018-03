ORF-Fernsehen: 37,9 Prozent Marktanteil im ersten Quartal

Wien (OTS) - Im ersten Quartal (Jänner bis März) 2013 erreichte das ORF-Fernsehen 37,9 Prozent Marktanteil. Im März 2013 sahen das Angebot des ORF-Fernsehens, das von der Papstwahl über die Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten bis zu "Wetten, dass ..?" in Wien reichte, pro Tag durchschnittlich 3,788 Millionen Seherinnen und Seher. ORF eins kam dabei auf 2,300 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag und 13,9 Prozent Marktanteil, ORF 2 auf 2,973 Millionen Zuschauer und auf 21,8 Prozent Marktanteil. Der Marktanteil von ORF eins und ORF 2 lag gemeinsam bei 35,7 Prozent. In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF im März 40,1 Prozent nationalen Marktanteil.

Digitalisierungsgrad um weitere Prozentpunkte gestiegen

Auch im März 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld weiter verschärft: Mittlerweile leben 79 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum März 2012 einem Anstieg um vier Prozentpunkte. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 139 Sender (davon 96 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 105 Sender (davon 79 deutschsprachige).

39,1 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 39,1 Prozent Marktanteil (alle Ebenen) pro Tag.

16,45 Millionen Online-Video-Abrufe im ORF.at-Netzwerk, neuer Rekord für ORF-TVthek mit 14,56 Millionen Abrufen

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Internet wurden vom Publikum auch im März 2013 stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie iptv.ORF.at, sport.ORF.at, insider.ORF.at etc.) wurden insgesamt 16,45 Millionen Video-Abrufe verzeichnet. 14,56 Millionen davon entfielen auf die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at), was einen neuen Höchststand bedeutet.

Topreichweiten im März 2013

Noch vor der "Zeit im Bild" bzw. "Bundesland heute" erreichten die Sondersendungen rund um die Papstwahl am 13. März mit knapp 1,8 Millionen Zuschauern das Reichweiten-Ranking. Weitere Quotenhighlights: "Wetten, dass ..?" aus Wien, der erste "Tatort" mit Til Schweiger und die "Dancing Stars".

Sondersendung ab 19.47 Uhr: "Habemus Papam" (13. März)

1,789 Millionen Zuschauer, 59 Prozent Marktanteil

Sondersendung ab 20.22 Uhr: "Habemus Papam" (13. März)

1,704 Millionen Zuschauer, 52 Prozent Marktanteil

"Zeit im Bild" (13. März)

1,585 Millionen Zuschauer, 57 Prozent Marktanteil

"Bundesland heute" (3. März)

1,572 Millionen Zuschauer, 58 Prozent Marktanteil

"ZiB"-Sondersendung: "Weißer Rauch in Rom" (13. März)

1,344 Millionen Zuschauer, 58 Prozent Marktanteil

"Wetten, dass ..?" (23. März)

867.000 Zuschauer, 33 Prozent Marktanteil

"Die Millionenshow" (4. März)

839.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Tatort: Willkommen in Hamburg" (10. März)

838.000 Zuschauer, 26 Prozent Marktanteil

"Habemus Papam - Papststudio" (13. März)

824.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"Dancing Stars - Die Entscheidung" (15. März)

809.000 Zuschauer, 38 Prozent Marktanteil

Insgesamt 2,22 Millionen sahen ORF-Programm zu 75 Jahre "Anschluss"

Am 12. März 2013 jährte sich zum 75. Mal der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, der sogenannte "Anschluss". Der ORF erinnerte mit einem umfangreichen Programmangebot an dieses Ereignis des Jahres 1938, mit dem die Erste Republik ihr Ende fand. U. a. mit dem live übertragenen Gedenkakt unter dem Titel "Der Untergang Österreichs" und der weltweit beachteten ORF-Dokumentation "Die Schatten der Vergangenheit - Die Wiener Philharmoniker im Nationalsozialismus". Diesen Film sahen im Schnitt 197.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil 16 Prozent). 279.000 (21 Prozent) sahen die "Menschen & Mächte"-Dokumentation "Trotz Verbot nicht tot", die ein verstörendes Bild des Status quo der österreichischen Neonazi-Szene präsentierte. Sehr gut genutzt waren darüber hinaus die weiteren Programmpunkte von "Report" bis "Universum History". In beiden Sendern waren mehr als 23 Stunden Programm zum Jahrestag zu sehen. Insgesamt sahen 2,22 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das ist knapp ein Drittel (31 Prozent) der heimischen TV-Bevölkerung 12+, zumindest kurz eine der angebotenen Sendungen. Erfreulich groß auch das Interesse des jungen Publikums: In den Zielgruppen 12-49 und 12-29 wurden bei einzelnen Produktionen Marktanteile von mehr als 20 Prozent erreicht.

Den umfassenden ORF-Programmschwerpunkt zum Weltfrauentag vom 5. bis 8. März mit insgesamt 16 Sendungen, Filmen und Dokumentationen sahen insgesamt 2,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis), das sind 35 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Insgesamt 3,55 Millionen sahen Landtagswahl-Berichterstattung im ORF-Fernsehen

Am Sonntag, dem 3. März, startete ORF 2 um 15.55 Uhr seine umfangreiche bundesweite Live-Berichterstattung zu den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten, die mit "im ZENTRUM" zu Ende ging. Das Publikumssinteresse war groß: Bis zu 878.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen dabei die zweieinhalbstündige Sonder-"ZiB zur Landtagswahl" (im Schnitt 656.000 bei 37 Prozent Marktanteil). Ein neuerlicher Live-Einstieg um 18.57 Uhr erreichte 1,140 Millionen Seherinnen und Seher bei 45 Prozent Marktanteil. "Bundesland heute" mit dem Themenschwerpunkt Landtagswahl sahen bis zu 1,6 Millionen Politik-Interessierte (im Schnitt 1,572 Millionen bei 58 Prozent Marktanteil). Die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr erreichte am Wahlsonntag mit im Schnitt 1,547 Millionen Zuschauer/innen (bei 52 Prozent Marktanteil) ebenfalls einen Topwert.

Groß war am Wahltag auch das Interesse an den abendlichen Info-Sendungen in ORF 2: Die "ZiB 2 spezial" verfolgten im Schnitt 715.000 bei 29 Prozent Marktanteil. Die "im ZENTRUM"-Diskussionsrunde ließen sich um 22.15 Uhr bis zu 481.000 Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen. Insgesamt erreichte das ORF-Fernsehen am Wahltag 3,55 Millionen Zuschauer/innen (weitester Seherkreis), das entspricht 49 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Zwei Millionen sahen ersten Auftritt des neuen Papstes live im ORF

Um exakt 19.07 Uhr stieg am 13. März weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle auf, ab 19.09 Uhr berichtete ORF 2 bis 21.50 Uhr durchgehend live von der Wahl des neuen Papstes. Als sich um 20.22 Uhr Papst Franziskus erstmals der Öffentlichkeit zeigte, waren via ORF 2 bis zu 1,964 Millionen Zuseherinnen und Zuseher live dabei. Im Schnitt erreichte die Live-Berichterstattung vom Petersplatz unter dem Titel "Der neue Papst - Habemus Papam" 1,789 Millionen bei 59 Prozent Marktanteil (49 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre). Die Gespräche von Christoph Riedl und Stefan Gehrer mit prominenten Kirchen-Experten im ORF-"Papst-Studio" sahen danach im Schnitt 824.000 Zuschauer bei 28 Prozent Marktanteil. Die auf 42 Minuten verlängerte "ZiB 2" u. a. mit Studiogast Bischof Egon Kapellari sahen im Schnitt 680.000 bei 29 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen die ORF-Live-Berichterstattung zur Papstwahl am 13. März 3,2 Millionen Zuschauer (weitester Seherkreis), das entspricht 44 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

Die "kreuz und quer"-Doku über Kardinal Schönborn, einen Tag vor der Papstwahl am 12. März, erreichte mit 263.000 Zuschauern den Jahreshöchstwert.

Bis zu 632.000 bei "Bürgerforum" zu den aktuellen Lebensmittelskandalen

Die ORF-Diskussionssendung "Bürgerforum" mit dem Titel "Der getäuschte Konsument - Lebensmittelskandale und kein Ende", die am 5. März - parallel zum "CopStories"-Start - in ORF 2 live auf dem Programm stand, sahen bis zu 632.000 Zuseherinnen und Zuseher. Die von Claudia Reiterer moderierte Diskussion sahen im Schnitt 561.000 Zuseherinnen und Zuseher (19 Prozent Marktanteil).

ORF eins-Info und ORF-Magazine top

Erfolgreich im März gestartet ist die neue ORF-eins-Info: Das "ZiB Magazin" erreichte im Schnitt bis zu 233.000 Zuschauer bei 9 Prozent Marktanteil (13 bzw. 21 Prozent in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre). Die erneuerte "ZiB 20" wurde im März von bis zu 305.000 Zuschauern bei 13 Prozent Marktanteil (14 bzw. 19 Prozent in den jungen Zielgruppen) gesehen.

Mit 19 bzw. 15 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre erzielte die "WELTjournal +"-Dokumentation "Schmutzige Schokolade" am 27. März die bisher höchsten Werte seit Sendestart. "heute mittag" erreichte mit einem Marktanteilsschnitt von 25 Prozent und gleich dreimal dem Rekordwert von 31 Prozent das beste Monatsergebnis seit dem Start.

Bis zu 642.000 sahen "CopStories", neuer Mittwoch bei jungen Zusehern stark, Topgäste und -werte für "Stöckl."

Am Dienstag, dem 5. März, nahmen die Wiener Polizisten der "CopStories" ihre Ermittlungen auf. Bis zu 642.000 wollten sich die Premiere der neuen ORF-Serie nicht entgehen lassen. Im Schnitt waren 604.000 bei der ersten Folge dabei. Und auch beim jungen Publikum war der Serienstart erfolgreich: in der Zielgruppe 12-49 Jahre lag der Marktanteil bei 23 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen sogar bei 25 Prozent.

Die beiden im März gestarteten Neuer-Mittwoch-Formate "Die härtesten Jobs Österreich" (bis zu 324.000 Zuschauer bei 12 Prozent Marktanteil) und "Lebe deinen Traum" (bis zu 207.000 Zuschauer bei 11 Prozent Marktanteil) erreichten vor allem bei den jungen Zuschauern (12-29 Jahre) mit bis zu 17 bzw. 19 Prozent Marktanteil Topwerte. Mit den beiden Topgästen Samuel Koch und Niki Lauda erreichte "Stöckl." am 28. März bis zu 216.000 Zuschauer, im Schnitt ließen sich 189.000 bei 18 Prozent Marktanteil (12 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen) die neue Gesprächsreihe nicht entgehen.

Eine weitere Neuerung - "Zurück zur Natur" - erreichte im März mit 428.000 Zuschauern bei 28 Prozent Marktanteil (11 Prozent bei den 12-bis 49-Jährigen) den bisher zweithöchsten Wert.

43 Stunden live: 3,6 Millionen sahen nordische Ski-WM im ORF, guter Start für die Formel 1

Die nordische Ski-WM 2013 im Val di Fiemme war mit sieben Medaillen für Österreich sehr erfolgreich - entsprechend groß war das Publikumsinteresse: 3,614 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) oder 50 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren sahen die insgesamt 43-stündigen Live-Übertragungen aus Italien. Reichweiten-Spitzenreiter waren dabei erwartungsgemäß die ÖSV-Adler: Im Schnitt 696.000 bei 43 Prozent Marktanteil (36 Prozent bei den 12 bis 49-Jährigen) sahen das Teamspringen (2. Durchgang) am 2. März.

Mit 543.000 Motorsportfans bei 56 Prozent Marktanteil (54 Prozent bei 12-49) beim "Skandal"-GP von Malaysia startete der ORF höchst erfolgreich in die aktuelle Formel-1-Saison.

Bis zu 889.000 Fußballfans (im Schnitt 798.000 bei je 33 Prozent Marktanteil) sahen in Halbzeit zwei den Kantersieg Österreichs gegen Färöer am 22. März.

Bis zu 878.000 bei "Dancing Stars"-Auftakt

"Tanz mit uns!" lautet das Motto der achten Staffel von "Dancing Stars" - und diese Aufforderung haben sich die Zuseherinnen und Zuseher bereits beim Auftakt am Freitag, dem 1. März, live in ORF eins nicht entgehen lassen. Bis zu 878.000 Seherinnen und Seher verfolgten die ersten Schritte der Promis und ihrer Profipartner am ORF-Parkett. Durchschnittlich waren 773.000 Zuschauer/innen (28 Prozent Marktanteil) waren beim Auftakt mit dabei. Die hervorragenden Werte der ersten Ausgabe wurde bereits zwei Wochen später- als auch der erste Promi die Staffel verlassen musste - getoppt: am 15. März lag der Spitzenwert bei 944.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Durchschnitt verfolgten 809.000 die Entscheidungssendung der dritten Ausgabe des ORF-eins-Tanzevents (38 Prozent Marktanteil). In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von 30 Prozent und in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen von 27 Prozent. Bei der Präsentation der Tänze waren es 24 bzw. 20 Prozent in den genannten Zielgruppen. Bei den jungen Frauen (12 bis 29) erzielte die Entscheidung einen Marktanteil von 34 Prozent. Im Schnitt ließen sich im März 742.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 28 Prozent Marktanteil die Tänze, 703.000 bei 33 Prozent Marktanteil die Entscheidung nicht entgehen.

"Wetten, dass ..?" gastierte am 23. März nach langer Pause wieder in Wien. Mit 867.000 Zuschauern bei 33 Prozent Marktanteil (36 bzw. 33 Prozent in den jungen Zielgruppen) erreichte Markus Lanz damit einen Topwert.

Von Enkeln, Müttern und Vätern

Die ORF-Koproduktion "Nicht ohne meinen Enkel" mit u. a. Thekla Carola Wied und Muriel Baumeister in den Hauptrollen erreichte am 6. März im Schnitt 719.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 26 Prozent Marktanteil. Im Schnitt 566.000 Zuschauer bei 19 Prozent Marktanteil (13 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre) erreichte der ebenfalls vom ORF koproduzierte Dreiteiler "Unserer Mütter, unsere Väter".

