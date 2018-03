Leistbares Wohnen: Regierungsvorschläge so rasch wie möglich umsetzen

Bundesinnung Bau: Wohnbauoffensive sichert leistbares Wohnen und Arbeitsplätze

Wien (OTS/PWK191) - Die heute von den beiden Regierungsparteien vorgeschlagenen Maßnahmen zur Sicherstellung von leistbarem Wohnen tragen zum Teil die Handschrift der UMWELT + BAUEN Initiative und sollten so rasch wie möglich umgesetzt werden, betont die Bundesinnung Bau in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Besonders die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung sowie der Rückflüsse aus Wohnbauförderdarlehen ist unumgänglich und daher zu begrüßen. Auch die von der ÖVP präsentierte Wohnbauoffensive, die jährlich 10.000 zusätzliche Wohnungen schaffen soll, sowie die altersgerechte Sanierung von Bestandswohnungen sind Bauinvestitionen mit enormen Hebelwirkungen. Davon profitiert nicht nur die österreichische Bevölkerung sondern auch der Staat in Form von Mehreinnahmen durch Steuern und Abgaben.

Das Beispiel der Thermischen Sanierung unterstreicht eindrucksvoll, wie sehr sich Bauinvestitionen für den Staat rentieren: 77 Millionen Euro Förderung lösten 2012 ein Investitionsvolumen von 650 Millionen aus, 96 Millionen wurde an Lohnsteuer lukriert, 142 Millionen konnte der Staat an Sozialversicherung einheben und 132 Millionen Euro an Arbeitslosengeldern einsparen.

Derzeit liegen die Wohnbaufertigstellungen jährlich mit 41.000 Einheiten um 7.000 unter dem Bedarf. Um nicht auf eine neue Wohnungsnot zuzusteuern und angesichts der nach wie vor angespannten konjunkturellen Situation, der aktuellen Arbeitslosenzahlen am Bau und des außergewöhnlich lang andauernden Winters, sind Impulse für die Bauwirtschaft notwendiger denn je. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesinnung Bau

Mag. Paul Grohmann

01 718373734

presse @ bau.or.at