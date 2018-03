FP-Schuster: Stadt Wien muss Schulsanierungen bezahlen

Volksschule Schöffergasse auf der Wieden muss bleiben

Wien (OTS/fpd) - Gegenwärtig übersteigen allein die für Schulsanierungen jährlich erforderlichen Aufwendungen in vielen Bezirken das Gesamtbudget, stellt heute der Klubobmann der FPÖ-Wieden Georg Schuster fest und fordert daher, Schulgeneralsanierungen aus dem Wiener Zentralbudget zu finanzieren.

Der vierte Bezirk hat derzeit 4,2 Millionen Euro Jahresbudget und 2,5 Millionen Euro Schulden. Die Schulsanierungen Schäffergasse und Graf-Starhemberg-Gasse schlucken 15 Millionen Euro. Der Bezirk muss 60 Prozent, also neun Millionen Euro übernehmen und ist damit augenscheinlich deutlich überfordert. Sanierungen müssen in Relation zum Bezirksbudget stehen, sonst wird der Bezirk handlungsunfähig und kann kein Geld mehr in die Straßenerhaltung bzw. in Förderungen und Kindergärten etc. stecken, klärt Schuster auf und hält fest: "Eine entsprechende Resolution in der Bezirksvertretung wurde im März 2013 mit den Stimmen von FPÖ, SPÖ, ÖVP und Teilen der Grünen angenommen! Wir sehen daher hier den Gemeinderat gefordert und werden seitens der FPÖ einen entsprechenden Antrag stellen."

Volksschule Schäffergasse muss erhalten bleiben

Laut vorliegendem Sanierungsplan soll es in der Schäffergasse nur mehr eine "Neue Mittelschule" geben. Die bisher dort ansässige Volksschule soll hingegen aufgelassen werden. "Das ist inakzeptabel! Im Grätzel gibt es keine weitere Volksschule. Wenn die Schäffergasse für die 6 bis 10-jährigen tatsächlich zugesperrt wird, haben gerade die kleinen Kinder einen wesentlich längeren Schulweg. Die Volksschule muss daher in jedem Fall erhalten bleiben", fordert Schuster abschließend. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle