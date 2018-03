Sozialistische Jugend begrüßt SPÖ-Forderungskatalog zu leistbarem Wohnen

SJ-Moitzi: Forderungen der SJ wurden 1:1 übernommen

Wien (OTS/SK) - Die wochenlange Kampagnenarbeit der Sozialistischen Jugend hat sich bezahlt gemacht. Ihr umfangreicher und detaillierter Forderungskatalog zur Bekämpfung der hohen Mieten wird in die heute von Bundeskanzler Faymann und den SPÖ-Landeshauptleuten präsentierten Wohnreform-Vorschläge der SPÖ übernommen. "Die heute vorgestellten Reformpläne sind ein wichtiger Schritt zur Reduktion der horrend hohen Mieten. Jetzt liegt es am Koalitionspartner, diese Reformen auch in die Tat umzusetzen, damit ein dringendes Problem breiter Bevölkerungsschichten gelindert wird", sagt Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Die hohen Mieten sind für Jugendliche, die den ersten Schritt in ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben gehen wollen, nicht mehr finanzierbar und treffen diese doppelt hart. Auch allgemein stellen Wohnkosten den größten Einzelposten im Haushaltsbudget dar. Mit der Zweckwidmung der Wohnbauförderung, einer öffentlichen Wohnbauoffensive und Mietzinsbegrenzungen ist der Grundstein für mehr leistbaren Wohnraum gelegt", schließt Moitzi.

