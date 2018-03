Nonin Medical verlegt Kundendienstzentrum von Schweden in die Niederlande

(PRN) - - Standort in Mitteleuropa soll Vertriebspartnern von Nonin in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien und auf dem indischen Subkontinent verbesserten Kundendienst bieten

Plymouth, Minnesota (ots/PRNewswire) - Nonin Medical, Inc., ein Marktführer im Bereich nicht invasiver medizinischer Überwachungstechnologien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein europäisches Kundendienstzentrum vom schwedischen Hudiksvall nach Amsterdam in den Niederlanden verlegt hat. Der Umzug an einen Standort, der mehr in der Mitte Europas liegt, soll den Kundendienst verbessern und den Zeitbedarf und die Kosten, die für Lieferungen von Nonin an seine Vertriebspartner in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien und auf dem indischen Subkontinent verringern. Das neue Zentrum mit dem Namen "Nonin Medical B.V." kümmert sich um die Auftragsbearbeitung, den Versand von Produkten und Begleitmaterialien und um den Kundendienst und den technischen Support für diese Vertriebspartner für die Pulsoxymeter und regionalen Oxymeter, Kapnographen und Sensoren, die unter dem Markennamen Nonin gehandelt werden. Das Kundendienstzentrum von Nonin Medical im schwedischen Hudiksvall, Nonin Medical AB, wurde am 29. März geschlossen. Die OEM-Produktlinie von Nonin wird weiterhin vom Hauptsitz des Unternehmens in Plymouth, Minnesota (USA) aus betreut.

"Wir freuen uns über diese Gelegenheit, unseren Vertriebspartnern im Raum EMEA, Indien und auf dem indischen Subkontinent einen verbesserten Kundendienst bieten zu können", erklärt Steve Bucholz, CEO von Nonin Medical, Inc. "Die Kunden werden die günstigeren Versandkosten und kürzeren Lieferzeiten von den Niederlanden aus sicher zu schätzen wissen. Außerdem ermöglicht ein Kundendienstzentrum in Mitteleuropa auch günstigere Geschäftszeiten für unseren Kundendienst."

Die Geschäftszeiten von Nonin Medical B.V. sind montags bis freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr MEZ. Die betroffenen Vertriebspartner von Nonin sowie alle anderen können Nonin Medical B.V. über die folgenden Wege erreichen:

Nonin Medical B.V. Prins Hendriklaan 26, 1075 BD Amsterdam, Niederlande Telefon: +31-(0)13-79-99-040 Fax: +31-(0)13-79-99-042

E-Mail:

ordersintl @ nonin.com - Bestellen von Produkten und Begleitmaterialien

customerserviceintl @ nonin.com -Fragen an den Kundendienst und zur Abrechnung

technicalserviceintl @ nonin.com - Fragen an den technischen Support

infointl @ nonin.com - alle weiteren Fragen

Informationen zu Nonin Medical, Marktführer bei nicht invasiven medizinischen Überwachungslösungen

Nonin Medical, Inc. entwickelte das Fingerpulsoxymeter und entwirft und produziert nicht invasive medizinische Überwachungsgeräte, die die Anforderungen der Kunden an die Technologie heute wie morgen erfüllen können. Von seinem Hauptsitz in Plymouth, Minnesota (USA) und einem zusätzlichen Kundendienstzentrum im niederländischen Amsterdam aus vertreibt Nonin Medical Pulsoxymeter und regionale Oxymeter, Kapnographen, Sensoren und Software an Gesundheitsexperten und Verbraucher in mehr als 125 Ländern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit über 100 OEM-Partnern weltweit zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter nonin.com.

Web site: http://www.nonin.com/

