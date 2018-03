Schieder: 7-Punkte-Programm der SPÖ sichert leistbares Wohnen

Wien (OTS/SK) - "Seit einigen Jahren steigen die Mietpreise im privaten Bereich rasant. Für Menschen auf Wohnungssuche wird das zunehmend zum Problem. Es ist höchste Zeit eine Preisbremse zu aktivieren. Das heute präsentierte SPÖ-Wohnpaket zielt genau darauf ab", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder als Reaktion auf die heute, Dienstag, von Bundeskanzler Werner Faymann und den Landehauptleuten Michael Häupl, Hans Niessl, Franz Voves, Gabi Burgstaller und Peter Kaiser vorgelegte Wohnpaket. "Die Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung und der Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen sorgt dafür, dass wieder mehr Wohnungen gebaut werden und das ist essentiell um einer Verknappung beim Wohnbau entgegen zu wirken", erklärte Schieder. Dadurch sollen 5.000 bis 10.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen. Es sei ein starkes Zeichen, dass alle SPÖ Landeshauptleute sich zu der Forderung bekennen, sagte der Finanzstaatssekretär. ****

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Mietzinsbegrenzung und zur Einschränkung von Befristungsmöglichkeiten sieht Schieder als geeignetes Mittel, um die Kostensteigerungen im privaten Bereich zu dämpfen. Gerade dort sind die Mieten in den vergangenen Jahren explodiert: Zwischen 2005 und 2011 gab es bei den privaten Mieten ein Anstieg von fast 30 Prozent. "Neben dem Bau von neuen Wohnungen ist es wichtig, auch bei den bestehenden Wohnungen für faire Mieten zu sorgen. Wie zahlreiche internationale Beispiele, aber auch die jüngste Preisentwicklung in Österreich zeigen, geht das nur mit strengen gesetzlichen Richtlinien", führte der Finanzstaatssekretär aus. Schieder begrüßt außerdem die Forderung, dass Maklergebühren künftig vom Vermieter getragen werden sollen: "Ein Umzug an sich ist schon teuer, die Maklerprovision ist für die Leute dann noch eine zusätzliche finanzielle Belastung. Wenn die Maklergebühren künftig von den Vermietern getragen werden, ist das eine große Entlastung." Insgesamt sei es wichtig, dass Wohnen in Österreich leistbar bleibt. (Schluss) sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum