7-Punkte-Programm für leistbares Wohnen - Hundstorfer begrüßt Vorstoß zum Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus

Geförderter Wohnbau schafft Arbeitsplätze - Richtwertmietzins begrenzen

Wien (OTS/SK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer begrüßt das heute, Dienstag, von Bundeskanzler Werner Faymann gemeinsam mit den Landeshauptleuten der SPÖ vorgestellte 7-Punkte-Programm für leistbares Wohnen. "Leistbares Wohnen ist ein Kernanliegen der SPÖ", betont Hundstorfer gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Besonderes Augenmerk legt der Minister darauf, dass die Zweckbindung der Wohnbauförderung schnell wieder eingeführt wird, denn: "Die Zweckbindung dieser Mittel würde den Wohnbau forcieren und damit neue Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig wird durch ein großes Wohnungsangebot das Wohnen auch leistbarer", sagt der Minister, und führt weiter aus: "Die SPÖ will 5.000 bis 10.000 neue Wohnungen jährlich durch geförderten Wohnbau errichten." Darüber hinaus spricht sich Hundstorfer für einen Deckel bei den Zu- und Abschlägen bei den Richtwert-Mieten aus. ****

Auch, wenn das Wohnen wegen des hohen Anteils an gemeinnützigem Wohnbau in Österreich im europäischen Vergleich relativ günstig ist, steigt die Belastung kontinuierlich. "Vor allem am privaten Wohnungsmarkt sind die Mieterinnen und Mieter von hoher Wohnkostenbelastung betroffen: Von 2005 bis 2011 sind die privaten Mieten um 27,9 Prozent angestiegen, deutlich stärker als die Inflation", erklärt der Sozialminister. "Die Lösung: Mehr Wohnungsangebot, beschränkte Mietzinsen und Einschränkungen der Befristungen im privaten Sektor", betont Hundstorfer. Ein Einkommenscheck für die Mieterinnen und Mieter im gemeinnützigen Wohnbau kommt für die SPÖ nicht in Frage: "Die Anspruchskriterien werden wie bisher beim Einzug geprüft, bei höherem Gehalt muss niemand ausziehen." (Schluss) bj/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum