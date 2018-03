Leistbares Wohnen - Bundeskanzler Faymann und SPÖ-Landeshauptleute stellen 7-Punkte-Programm vor

Wohnbauoffensive, Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel, Mietzinsobergrenzen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann hat heute, Dienstag, gemeinsam mit den Landeshauptleuten der SPÖ Gabi Burgstaller, Peter Kaiser, Franz Voves, Hans Niessl und Michael Häupl das 7-Punkte-Programm für leistbares Wohnen vorgestellt. Im Zuge einer Wohnbauoffensive sollen durch geförderten Wohnbau 25.000 bis 50.000 neue Wohnungen in der nächsten Legislaturperiode errichtet, die Zweckwidmung der Wohnbauförderung rasch wieder eingeführt sowie eine neue Widmungskategorie "sozialer Wohnbau" geschaffen werden. Regelmäßige Einkommenskontrollen bei Gemeindebaumieterinnen und -mietern lehnt die SPÖ im Sinne des Erhalts der sozialen Durchmischung ab. Geprüft werden die Anspruchskriterien weiterhin nur vor dem Einzug. Weitere Punkte sind Mietzinsbegrenzungen, die Einschränkung von Befristungsmöglichkeiten und Maklergebühren, die in Zukunft vom Vermieter bezahlt werden sollen. Alle sozialdemokratischen Landeshauptleute sprechen sich für die Zweckwidmung aus. ****

Wer sehr viel Geld hat, findet bald einen schönen Platz zum Leben; das auch mit einem Durchschnittseinkommen zu gewährleisten, funktioniert nur durch Gegensteuerung. "Wir stehen dazu, das auch in Österreich noch besser zu machen. Wir geben uns nicht mit den ersten Plätzen in diversen internationalen Rankings zufrieden. Auch wir haben im Bereich des Wohnens zuzulegen, damit es leistbar bleibt, insbesondere auch für junge Familien", betonte der Bundeskanzler und konkretisierte: "Wir brauchen eine Wohnbauoffensive von zusätzlich 25.000 bis 50.000 Wohnungen, aus einem sehr einfachen Grund: Angebot und Nachfrage regeln den Preis." Darüber hinaus gebe es auch im Mieter- bzw. Konsumentenschutz Verbesserungsmöglichkeiten, z.B. soll die Maklergebühr in Zukunft vom Vermieter getragen werden.

Weiters seien offensive Maßnahmen notwendig, um das Angebot zu stärken, z.B. durch die Zweckwidmung der Wohnbauförderung, einer "langjährigen Forderung der Sozialdemokratie", die jetzt auch die ÖVP aufgegriffen habe, sagte Kanzler Faymann. Das, was für den Wohnbau vorgesehen ist, sei auch dafür zu verwenden. Es gebe auch noch andere Instrumente, die dazu führen, dass die hohen Grundstückspreise vor allem in den urbanen Gebieten gedämpft werden, wie eine neue Widmungskategorie "sozialer Wohnbau".

Die soziale Durchmischung sei ein weiterer erstrebenswerter Aspekt im Wohnbau: "Wir sind stolz darauf, dass Städte wie Wien nicht in Armenhäuser und Reichengegenden zerfallen. Der soziale Wohnbau hilft hier, denn er lebt davon, dass man nicht ausziehen muss, wenn man ein bisschen besser verdient. Soziale Durchmischung ist eine Stärke in unserem Land", betonte Faymann. In Deutschland habe man die einkommensabhängigen Mieten und regelmäßigen Einkommenskontrollen bereits rückgängig gemacht, da viele Menschen von vornherein nicht in einen Bau ziehen wollten, aus dem sie im Falle eines besseren Gehalts wieder ausziehen sollen. "Wir brauchen keine Ghettos, sie sind das Letzte für uns Sozialdemokraten, die an soziale Durchmischung, Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit glauben." Die sieben Punkte seien eine rasche Hilfe für leistbareres Wohnen, "und dafür treten wir gemeinsam ein".

"Wir als Sozialdemokraten sind sehr darauf bedacht, der Entwicklung in einer Welt, einem Europa, in dem der soziale Zusammenhalt durch eine hohe Arbeitslosigkeit und Nichtfinanzierbarkeit sozialer Strukturen gefährdet ist und starker sozialer Zusammenhalt in der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist, entgegenzuwirken", betonte der Kanzler. "Gäbe es uns nicht und würde man alles den freien Kräften des Marktes überlassen, käme es zu einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft in Reich und Arm." Dass das in Österreich nicht der Fall sei, wir die geringste Arbeitslosigkeit und starke soziale Strukturen in lebenswichtigen Bereichen wie Gesundheit und Bildung haben, und dass das so bleibt, "dafür stehen wir Sozialdemokraten in den Bundesländern und auf Bundesebene und dazu gehört auch Wohnen".

Die fünf sozialdemokratischen Landeshauptleute - die Salzburger LH Gabi Burgstaller, der heute von Bundespräsident Heinz Fischer angelobte Kärntner LH Peter Kaiser, der steirische LH Franz Voves, der burgenländische LH Hans Niessl und der Wiener LH, Bürgermeister Michael Häupl unterstützen das 7-Punkte-Programm für leistbares Wohnen vollinhaltlich.

SERVICE: Das 7-Punkte-Programm für leistbares Wohnen steht unter wohnen.spoe.at zur Verfügung. (Schluss) bj/mo

