Velcro-Unternehmen liefern innovative Verschlusslösung für Verpackungen von Hill's® Pet Nutrition

- Die Verschlusstechnologie der VELCRO®-Marke PRESS-LOK® sorgt für eine einfache und zuverlässige Verbrauchererfahrung

Manchester, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Velcro Industries, ein technologieorientiertes globales Unternehmen, das Befestigungslösungen für Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt anbietet, hat heute seine Partnerschaft mit dem führenden Heimtierfutterhersteller, Hill's® Pet Nutrition, bekanntgegeben. Velcro Industries hat mit Hill's® daran zusammengearbeitet, die PRESS-LOK®-Verschlusstechnologie in Heimtierfutterverpackungen zu integrieren, um eine einfache und verbraucherfreundliche Kundenerfahrung zu gewährleisten.

"Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von intelligenten Produkten, Dienstleistungen und Technologien und zwar überall da, wo Objekte miteinander verbunden werden. So haben wir auch die PRESS-LOK®-Verschlusslösung gestaltet, um unseren Kunden einen überlegenen Verbraucherkomfort zu liefern", sagte Jurjen Jacobs, Vizepräsident für Globales Marketing bei Velcro Industries. "Bei Produkten der VELCRO®-Marke geht es um die Kunst des Verbindens. Wir wollen intelligente Produkte, Serviceleistungen und Technologien herstellen, die Marken und Verbrauchern über ein großes Spektrum von Branchen hinweg zugutekommen, und mit unserer innovativen PRESS-LOK®-Befestigungslösung garantieren wir eine sichere Verschlussmöglichkeit."

"Das PRESS-LOK®-Verschlusssystem stattet unsere Hill's® Science Diet®-Verpackung mit vielen konkreten Vorteilen für die Verbraucher aus", erläuterte Christopher Rector, Marketingdirektor von Hill's U.S. "Die PRESS-LOK®-Anwendung ist eine schnelle, effektive und stressfreie Lösung für den Verpackungsverschluss. Der PRESS-LOK®-Verschluss kann leicht und schnell geöffnet und verschlossen werden. So bleibt das Trockenfutter drinnen und die Pfoten draußen."

Als einzigartige Lösung in der Branche ist der PRESS-LOK®-Verschluss leicht zu öffnen und zu schließen, da er eine einfache Ausrichtung umfasst, bei der die Haken sich auch ohne exaktes Ineinandergreifen miteinander verbinden. Dies bietet sicheres Verschließen mit hoher Berstdruckfestigkeit und erhält so die Unversehrtheit der Verpackung, die die Kunden von Hill's® Science Diet® erwarten. Außerdem verfügt der PRESS-LOK®-Verschluss über einen hörbaren Klick beim Öffnen und Schließen. So wird für die Verbraucher eine sichere Abdichtung gewährleistet, selbst wenn sich Krümel auf der Verschlussoberfläche verfangen haben. Das PRESS-LOK®-Verschlusssystem der Marke VELCRO® ist eine geschützte Klettverschlusstechnik, die für eine ganze Bandbreite von Verpackungsverschlüssen dienen kann.

Die neuen Verpackungen werden vom in Brampton, Ontario, niedergelassenen Unternehmen PEEL Plastics Products Ltd. produziert. Die Verpackungen der Hill's® Science Diet®-Heimtiernahrung werden mit den Verschlüssen der Marke VELCRO® ausgestattet und sind in Tierarztpraxen und im Fachhandel für Tierbedarf erhältlich.

Über Velcro Industriesde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2cd66b1eVelcro Industries ist ein technologieorientierter globaler Konzern, der Befestigungslösungen für Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt anbietet, mit deren Hilfe sich Probleme auf einfache, elegante und erstaunliche Art und Weise lösen lassen. Velcro Industries verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung und ist stolz auf seine innovative Tradition. Velcro Industries B.V. besitzt mehr als 300 gültige Patente und zahlreiche Schutzmarken, darunter auch das weltweit geschützte VELCRO®-Zeichen. Mit Fertigungsstätten in Spanien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und China sowie Vertriebsniederlassungen in aller Welt bietet Velcro Industries globale Ressourcen für weltweit erstklassige Lösungen. Werden Sie Fan der VELCRO®-Marke auf der Facebook-Seite

http://www.facebook.com/velcrobrand

oder besuchen Sie

www.velcro.com/business für nähere Informationen.

Über Hill's Pet Nutrition de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@31129591Hill's Pet Nutrition Inc. produziert Heimtiernahrung der Hill's® Prescription Diet®-Marke, therapeutisches Heimtierfutter, das nur über Tierärzte vertrieben wird, sowie die Hill's® Science Diet®-Marke für Heimtiernahrung, erhältlich im Fachhandel und bei Tierärzten. Seit der Gründung vor über 60 Jahren, bei der sich das Unternehmen dem Wohlergehen und der Ernährung von Haustieren verschrieben hat, verfolgt Hill's bis heute eine Mission: die besondere Beziehung zwischen Mensch und Haustier zu bereichern und zu verlängern. Die Hill's-Produkte sind von hoher Qualität und schmecken Ihrem Haustier. Tierbesitzer können diesen Produkten vertrauen und ihre Hunde und Katze als Teil einer tierärztlich empfohlenen Gesundheitsvorsorge damit versorgen. Dies verbessert letztlich die Gesundheit der vierbeinigen Patienten und die Gesundheit der Praxis. Für weitere Informationen über Hill's Pet Nutrition Inc. und Hill's evidenzbasiertes Clinical Nutrition(TM) besuchen Sie bitte HillsPet.com oder Facebook



unter den Stichwörtern "Hill's Pet Nutrition".

Über PEEL Plastics Products Ltd.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3b197bc2Seit über 30 Jahren gilt PEEL Plastics Products Ltd. bei flexiblen Verpackungslösungen und Prozessinnovationen als führendes Unternehmen. Wir entwickeln spezifische, auf Ihre Marke abgestimmte Verpackungslösungen. Als ansprechbarer Kooperationspartner passen wir unsere Produkte an Sie an und liefern Lösungen, die einzigartig, branchengerecht und markenspezifisch sind. PEELs Verpflichtung lautet, ein äußerst ansprechbarer Kooperationspartner, ein erwiesenermaßen führendes Unternehmen für Produkt- und Prozessinnovationen sowie der Anbieter mit dem insgesamt besten Preis-Leistungsverhältnis bei flexiblen Verpackungsmaterialien zu sein. Sämtliche Druck-, Beschichtungs- und Verarbeitungsanlagen befinden sich bei uns unter einem Dach, wodurch wir bei der Einhaltung knapper Fristen einen deutlichen Vorteil haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.peelplastics.com, wo Sie erfahren, wie wir auch Ihre Marke zu einer innovativen Verpackung verhelfen können.

