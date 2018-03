Riess, Schmidinger, Zakostelsky: Aufbruch am Wohnungsmarkt braucht neue, kreative Lösungen - FOTO

ÖVP-Regierungsklausur mit Experten der Bausparkassen und Pensionskassen - Gemeinsame Wohnformen forcieren – Wunsch nach Sicherheit nimmt zu

Wien, 2. April 2013 (ÖVP-PD) "Vor allem beim geförderten Wohnbau heißt es umzudenken und neue, kreative Lösungen zu finden", betont die Generaldirektorin der Österreichischen Wüstenrot-Gruppe, Dr. Susanne Riess, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Michael Spindelegger und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, dem Vorstandsvorsitzenden der Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG Dr. Josef Schmidinger und dem Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen Mag. Andreas Zakostelsky. "Der Bau von neuen Singlewohnungen kann nicht die Lösung sein. Wir müssen Formen wie Co-Housing, also gemeinsame Wohnformen, forcieren", sagt Riess und sieht Immobilien als Anlage und Vorsorge für das Alter, stellt dabei aber klar: "Hohe Rendite ist nicht alleiniges Ziel einer Anlage, sondern dauerhaft Werte zu schaffen. Der Bedarf wird rasant steigen. Das kann unmöglich aus dem öffentlichen Haushalt abgedeckt werden." Deshalb müsse man Möglichkeiten finden, um möglichst lange im Eigenheim oder in Wohneinheiten, bei dem der Versorgungsbedarf gewährleistet ist, leben zu können. "Generationenübergreifende Wohnmodelle werden nicht nur immer wichtiger, sondern können auch eine der Lösungen darstellen." ****

Josef Schmidinger, Vorstandsvorsitzender der Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG, verweist vor allem auf die hohe Belastung von Wohnkosten aufgrund des niedrigeren Einkommens für Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, sowie ab 60 Jahren: "Diese zwei Perioden sind besonders sensibel", so Schmidinger. "Ursache für die steigenden Wohnkosten sind die Zuwanderung und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Dadurch wird weniger Wohnraum frei." Österreich sei aber in der glücklichen Lage, mit der Wohnbauförderung ein Modell zu haben, das "eine Erfolgsgeschichte" geschrieben hat. Man müsse aber "mehr Geld zuwidmen", so Schmidinger, der für ältere Menschen Eigentum als mögliche Alternative zu Mietwohnungen hervorhebt: "Diese Vorsorge hilft im Alter, die Wohnkosten moderat zu halten. Mit Mitteln aus Pensions-und Vorsorgekassen kann man längerfristig Geld in den Wohnbau investieren."

Der Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, Andreas Zakostelsky, sieht Pensionskassen als langfristige Investoren: "Für unsere Kunden spielen Werte wie Nachhaltigkeit, Sicherheit, Transparenz eine immer stärkere Rolle. Und gerade diese Werte werden im Wohnraum gut abgebildet". Zakostelsky weiter: "Wir können uns sehr gut vorstellen, bis zu zehn Prozent der Mittel, das sind rund zwei Milliarden Euro, in den Wohnraum zu investieren." Dazu gebe es bei den Pensionskassen ein Wachstum von rund 1,5 bis zwei Milliarden Euro jährlich – wovon wiederum zehn Prozent in den Wohnbau fließen könnten. Besonders in den vergangenen Jahren habe der Wunsch nach Sicherheit wesentlich an Stellenwert gewonnen. "Bei einer entsprechenden Attraktivierung der Rahmenbedingungen können wir uns sehr gut vorstellen, dass Gelder der Pensionskassen in Richtung Wohnbau fließen." So könne man ein größeres Angebot und ein Mehr an Wohnraum realisieren, betont Zakostelsky abschließend.(ENDE)

Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter http://www.oevp.at/fotodienst

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at