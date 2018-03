FPÖ-Strache: Gemeinnützige müssen Geld im Wohnbau einsetzen

Schluss mit Schlaraffenland für Parteisoldaten

Wien (OTS) - Die Wohnkosten nehmen sozial bedrohliche Ausmaße an. Während sich die Geldtaschen der Bewohner leeren, stauen sich bei gemeinnützigen Wohnbauträgern die Einnahmen, Geld, das teilweise für Büros in Innenstadtanlagen und Annehmlichkeiten ausgegeben wird, anstatt es in die Schaffung leistbaren Wohnraumes zu investieren. Leeren Wohnbauförderungstöpfen stehen prallgefüllte Kassen in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft diametral gegenüber.

Die Bewohner werden gleichzeitig gezwungen, Raten für längst getilgte Kredite zu bezahlen. Ein widersinniges Rechtskonstrukt, das sich hinter der Bezeichnung "Auslaufannuität" verbirgt. "Der gemeinnützige Wohnbau muss seinem sozialpolitischen Auftrag wieder gerecht werden. Im Vordergrund müssen die Bewohner stehen, nicht die Versorgung altgedienter Parteisoldaten mit hochdotierten Posten", stellt sich der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache auf die Seite der Mieter.

Herrschende Missstände lassen sich mit Zahlen belegen. So ist die Bauleistung des genannten Sektors von 17.200 fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2011 auf nur mehr 13.900 im Jahr 2012 zurückgegangen. "Gemeinnützige müssen gesetzlich verpflichtet werden, ihre Rücklagen unmittelbar und zeitgerecht zur Schaffung von leistbarem Wohnraum einzusetzen", fordert Strache umfangreiche Reformen. Genossenschaften seien schließlich keine Sparvereine oder Asyle für abgehalfterte Politiker und deren Günstlinge.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at