VSStÖ präsentiert Linzer SpitzenkandidatInnen

VSStÖ, IKS & Unabhängige präsentieren ihre KandidatInnen und Themen für die ÖH Wahlen 2013

Linz (OTS) - Die Liste "VSStÖ (Verband Sozialistischer Student_innen), IKS (Initiative kritischer Studierender) und Unabhängige ist seit dem Jahr 2007 im Vorsitz der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) an der Johannes Kepler Universität Linz vertreten und konnte dort viele Erfolge für die Studierenden erzielen.

So konnte auf Initiative von VSStÖ und IKS beispielsweise das BürgerInnenservice der Stadt Linz an die JKU gebracht werden. Weiter konnten zahlreiche Projekte im Sinne einer verbesserten sozialen Absicherung der Studierenden (ÖH-Sozialtopf, ÖH-Mensabonus, etc.) umgesetzt werden. Auch der Ausbau der Infrastruktur - von einer Generalsanierung des Studierendenlokals LUI an der JKU bis hin zum Ausbau der Lernzonen am JKU Campus gehen auf die Arbeit von VSStÖ und IKS in der ÖH zurück.

"Als VSStÖ und IKS stehen wir für eine faire, gleichberechtigte und lebenswerte JKU und dafür wollen wir uns auch in den kommenden 2 Jahren in der ÖH einsetzen" so Johannes Halak, aktueller ÖH-Vorsitzender an der JKU (Liste VSStÖ, IKS & Unabhängige), Donjeta Krasniqi (ÖH-Frauenreferat) und Dieter Etzelstorfer (ÖH-Sozialreferent) unisono.

VSStÖ und IKS laden anlässlich der ÖH-Wahlen von 14.-16. Mai 2013 zur Pressekonferenz, in deren Rahmen die KandidatInnen und Themen der Studierendenbewegung vorgestellt werden:

Freitag, 05. April 2013 ab 10.00 Uhr

OÖ. Presseclub, Saal D (Landstraße 31, 4020 Linz)

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, zu der wir Sie herzlich einladen möchten.

Rückfragehinweis: Johannes Halak, 0699/10936303, hannes.halak @ reflex.at

