FA-Rösch zur Arbeitslosigkeit: Hundstorfer soll Taten setzen, nicht übers Wetter reden!

Arbeitsmarktostöffnung aussetzen - Beruf der Mutter finanziell aufwerten - Steuern und Lohnnebenkosten senken - Verwaltungsdschungel durchforsten!

Wien (OTS/fpd) - Für den Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch zeigen sich anlässlich der nun veröffentlichten Arbeitsmarktdaten - im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit im März um über 10 Prozent - die horrenden Folgen der Arbeitsmarktostöffnung. Rösch ist überzeugt, dass vor allem in der Baubranche unzählige Billigstarbeitskräfte angeworben werden, was den dramatischen Anstieg der Arbeitslosenrate um über 27 Prozent erklärt. Er befürchtet mit der Ostöffnung in Richtung Bulgarien und Rumänien eine weitere Steigerung. Rösch fordert ein sofortiges Aussetzen der Arbeitsmarktostöffnung. "Nur 5 Prozent der Zuwanderer sind wirtschaftlich benötigte Facharbeiter. Der Rest wandert entweder in unser Sozialsystem ein oder verdrängt heimische Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt", betont der FA-Obmann, "Wenn überhaupt, brauchen wir echte Facharbeiter, nicht jene, die über die Rot-Weiß-Rot-Card zu uns kommen!"

Rösch kritisiert weiters, dass Sozialminister Hundstorfer und seine Genossen zwischen Arbeit und Beschäftigung nicht unterscheiden können. Auch, dass die Arbeitslosigkeit aufgrund der schlechten Winterverhältnisse gestiegen ist, wie Hundstorfer beschwichtigt hatte, will Rösch so nicht gelten lassen: "Dem zufolge wäre laut Hundstorfer wohl das ganze Jahr über Schlechtwetter. Er soll nicht über das Wetter reden, sondern endlich Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit setzen!"

100 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung zu stecken, wie das der rote AK-Präsident Kaske vorschlägt, hält Rösch allerdings für den falschen Weg: "Kaske soll nicht auf dem Familienauge blind sein! Was nützt der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn den Eltern das Geld in der Tasche fehlt? Viele Eltern - in der Regel die Mütter- müssen arbeiten gehen, weil sie finanziell keine andere Wahl haben. In der Regel sind es dann billige Mac-Jobs und Teilzeitangebote. Damit ist niemandem geholfen, es wird sogar noch der Druck am Arbeitsmarkt verschärft. Besser wäre es, den Familien direkt Geld zukommen zu lassen, sodass auch der Beruf der Mutter aufgewertet wird. Die Wahlfreiheit von Beruf und Familie soll gegeben sein. Bevor allerdings Familien angesichts der tristen Lage am Arbeitsmarkt auf der Strecke bleiben, muss der Staat eingreifen", fordert Rösch.

Schlussendlich müssen auch Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gesetzt werden. "Die zu hohen Steuern und Lohnnebenkosten - aber auch diverse bürokratische Auflagen - senken nicht nur die Kaufkraft und den Wohlstand, sondern fördern regelrecht die Schwarzarbeit. Besser wäre es, Entlastungsmaßnahmen zu setzen und den Verwaltungsdschungel zu durchforsten", fordert Rösch abschließend. (Schluss) hn

