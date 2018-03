Rauch zu Glawischnig: Wo grün draufsteht, ist der Griff ins Geldbörsel nicht weit

Einziger wirtschafts- und finanzpolitischer Beitrag der Grünen ist Gebührenerhöhung und Kostenlawine

Wien, 2. April 2013 (ÖVP-PD) "Wo grün draufsteht, ist der Griff ins Geldbörsel der Menschen nicht weit weg. Nachdem Grün-Chefin Glawischnig meint, die Grünen arbeiten für die Menschen, stellt die ÖVP gerne die herausragendsten 'Erfolge' der bisherigen grünen Regierungsbeteiligung in Wien als Gedächtnisstütze zur Verfügung:

Saftige Gebührenerhöhungen, ein ungelöstes Parkpickerl-Chaos, Suggestivfragen bei Volksbefragungen, Schutz von roten und grünen Politikern im Gemeindebau und Gerangel um die besten Posten. Während die letzte Wirtschaftskompetenz der Grünen mit Alexander Van der Bellen entsorgt wurde, rangeln seither Eva Glawischnig und Peter Pilz um die mediale Aufmerksamkeit", so Rauch. Die ÖVP wird jedenfalls nicht müde werden, sich schützend vor den Mittelstand und die Familien zu stellen. "Grüne Konzepte für die Herausforderungen in diesem Land sind leider Mangelware.

Stattdessen haben die Grünen unter Glawischnig den Angriff auf die Geldbörsel der Steuerzahler zur Königsdisziplin erhoben. Die ÖVP wird nicht zulassen, dass dieses Wiener Modell bundesweit Schule macht." ****

