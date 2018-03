Enecsys stellt nächste Generation seiner globalen Modulwechselrichter-Plattform vor

(PRN) - -- Mit der zweiten Generation der im laufenden Betrieb konfigurierbaren Modulwechselrichter werden führende Solarzellenhersteller ihre überzeugende Auswahl an Wechselstrommodulen weiter ausbauen.

San Francisco (ots/PRNewswire) - Enecsys Limited, ein führender Anbieter von Modulwechselrichter-Produkten für die weltweite Solarindustrie, kündigte heute die Einführung der zweiten Generation seiner Modulwechselrichter-Plattform an, die mit einem neuen Kommunikations-Gateway und einem Online-Monitoring-Service ausgestattet ist. Aufbauend auf den Erfolgen des vergangenen Jahres, die das Unternehmen bei der Erweiterung seiner Plattform der ersten Generation auf bedeutenden internationalen Märkten in ganz Europa, Nordamerika und Australien verzeichnet hat, wird diese Plattform der zweiten Generation Systeminstallateuren und Eigentümern im Vergleich zu bestehenden Angeboten der Konkurrenz umfassende Vorteile bieten.

(Foto: hthttp ://photos.prnewswire.com/prnh/20130402/SF66080-a)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130402/SF66080LOGO-b)



Eigentümer, Systemintegratoren, Installateure sowie Geldgeber, die in Systeme von Drittanbietern investieren, legen beispielsweise besonderen Wert auf die Möglichkeit, den Energieertrag zu maximieren. Enecsys-Modulwechselrichter der zweiten Generation sorgen durch eine Kombination von verbesserter Effizienz und maximaler Abgabeleistung für einen deutlich erhöhten Energieertrag. Im Vergleich zu vorherigen Enecsys-Modellen bieten sie eine um 33 % erhöhte maximale Abgabeleistung und übertreffen führende alternative Modulwechselrichter dabei um bis zu 40 %. Diese kompromisslose Leistung ist in zwei unterschiedlichen Paketangeboten erhältlich: ein Modell, das speziell auf die zahlreichen Integrationsmöglichkeiten der vielen verschiedenen Hersteller von integrierten Wechselstrommodulen ausgelegt ist, und eine weitere Version, die für den klassischen Rack-Einbau gedacht ist und sich folglich für maßgeschneiderte Installationen und Konfigurationen eignet.

Die zweite Modulwechselrichter-Generation von Enecsys ist derzeit als Einzelversion mit einer maximalen Wechselstrom-Abgabeleistung von 240 W bis zu 300 W erhältlich. Hinzu kommt ein Spitzenwirkungsgrad von 96,5 %, der in der gesamten Wechselrichterbranche unerreicht ist. Folglich steht Enecsys mit seinen technologischen Innovationen weiterhin an der Spitze und bietet neben einem maximalen Energieertrag auch das umfangreichste globale Zertifizierungsangebot. Die Modulwechselrichter-Technologie von Enecsys ermöglicht auch den Einsatz zahlreicher hochleistungsfähiger 60-Zell-Module und bietet maximalen Energieertrag in kleinstmöglicher Baugröße. Eine vereinfachte Verkabelungslösung wird außerdem dafür sorgen, dass Installateure produktiver arbeiten können, woraus sich kürzere Installationszeiten und niedrigere Installationskosten ergeben. Die zum Rack-Einbau geeigneten Versionen des Modulrichters sind für die bedeutenden europäischen, nordamerikanischen und australischen Märkte zugelassen.

"Die Segmente Hausdachanwendungen und kommerzieller Leichtbau des globalen Solarmarkts sind gesund, aber nur unzureichend erschlossen -und unser Enecsys-Modulwechselrichter der nächsten Generation ist mit einer skalierbaren Wechselstromleistung von bis zu 300 W ein hervorragender Wachstumstreiber", erklärte Mike Fister, Präsident und CEO von Enecsys. "Da sich das Enecsys-System dank des Enecsys-Gateway je nach Länderstandort der Installation entsprechend den lokalen Stromnetzprotokollen automatisch selbst konfiguriert, wird die Installation grundsätzlich beschleunigt und vereinfacht."

Der Modulwechselrichter wird mit einem Enecsys-Gateway der nächsten Generation ausgeliefert, der nahtlose Konfigurierbarkeit und Ausbaufähigkeit im laufenden Betrieb gewährleistet. Hinzu kommt das Enecsys-Monitoring-System, mit dessen Hilfe Eigentümer und Systeminstallateure die Energieproduktion der einzelnen Kollektoren in Echtzeit überblicken und auf eigene Initiative zielgenaue Wartungsarbeiten durchführen können.

Auch die Verpackung des Enecsys-Modulwechselrichters der zweiten Generation wurde umfassend überarbeitet. Ab sofort wird das Produkt in einem neuen, patentierten Formfaktor mit integriertem Montageverfahren ausgeliefert, sodass es sich hervorragend zur Integration in Modulwechselrichter-Produktfamilien von OEM-Partnern eignet. Mit dem hermetisch versiegelten Gehäuse und dem fortlaufenden Einbau ausnahmslos hochwertiger Komponenten wird die zuverlässige Funktionsweise der Lösung gewährleistet, die neuerdings auch mit 25 Jahren Garantie ausgeliefert wird.

Informationen zu Enecsys

Enecsys Limited ist der führende Anbieter von intelligenten und äußerst zuverlässigen Modulwechselrichtern mit Netzanbindung und Überwachungssystemen, die ein herausragendes Wertversprechen bieten. Die Modulwechselrichter steuern den von jedem Solarmodul im PV-Array erzeugten Gleichstrom und wandeln diesen in Wechselstrom für private und geschäftliche Immobilien um. Zu den Vorteilen des Modulwechselrichter-Systems von Enecsys zählen: maximierter Energieertrag, erhöhte Sicherheit für Installateure und Verbraucher, verbesserte Zuverlässigkeit, eine Lebensdauer, die der von Solarmodulen entspricht, Leistungsüberwachung in Echtzeit jedes einzelnen Solarmoduls sowie vereinfachtes Design und einfachere Installation des PV-Arrays.

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Cambridge (Vereinigtes Königreich), betreibt Niederlassungen in Redwood Shores im US-Bundesstaat Kalifornien und verfügt über zusätzliche Vertriebs-und Supporteinrichtungen in Bad Homburg (Deutschland) und Taipeh (Taiwan).

Nähere Informationen finden Sie auf www.enecsys.com.

Web site: http://www.enecsys.com/

