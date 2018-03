Erste Auktion für Gas Transportkapazitäten erfolgreich durchgeführt

Europäische Online Plattform für Gas Transportkapazitäten PRISMA am 1. April erfolgreich gestartet

Wien (OTS) - Gas Connect Austria hat als Mitbegründer und Teilhaber den ersten Auktionstag bei der europäischen Erdgas-Transportkapazitätsplattform PRISMA erfolgreich gemeistert.

Am 1. April startete planmäßig die erste Online Auktion für Transportkapazitäten im Rahmen der europäischen Plattform PRISMA. Erstmalig können Kunden Erdgas-Transportkapazitäten an Grenzpunkten in Europa auf einer zentralen Plattform buchen. Kapazitätsprodukte für alle grenzüberschreitenden Ein- und Ausspeisepunkte (Entry/Exit) von Gas Connect Austria im Marktgebiet Ost werden auf PRISMA auktioniert. Im ersten Schritt wurden sogenannte "day-ahead" Kapazitäten angeboten, das sind Kapazitäten, die am Tag davor für den nächsten Tag gebucht werden.

"Unsere Kapazitätsprodukte stoßen bei unseren Kunden auf großes Interesse. In weiterer Folge werden wir unser Angebot auf Monats-, Quartals- und Jahreskapazitäten erweitern", so Gas Connect Austria Geschäftsführer Harald Stindl. Schon ab Mitte April werden erste Buchungen auf Monatsbasis möglich sein. Termine zu den jeweiligen Auktionen sind im Auktionskalender auf PRISMA www.prisma-capacity.eu veröffentlicht.

Die Prisma European Capacity Platform GmbH wurde im Dezember vorigen Jahres als Gemeinschaftsunternehmen von 19 europäischen Fernleitungsnetzbetreibern aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Österreich mit Sitz in Leipzig gegründet. In den letzten Monaten haben alle beteiligten Fernleitungsunternehmen intensiv an der Umsetzung dieser gemeinsamen Lösung gearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, insgesamt sind derzeit über 250 europäische Unternehmen mit mehr als 600 Usern auf PRISMA registriert. Die neue Plattform verbindet die Gasmärkte der genannten Länder und schafft optimale Synergien für alle europäischen Marktteilnehmer.

In seiner Rolle als Marktgebietsmanager hat Gas Connect Austria zu Jahresbeginn wesentlich zum erfolgreichen Marktstart des neuen Gasmarktmodells in Österreich beigetragen. Mit dem gelungenen Start von PRISMA ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Integration der europäischen Gasmärkte gelungen.

Hintergrundinformationen:

Gas Connect Austria GmbH

Gas Connect Austria ist eine 100% Tochtergesellschaft der OMV Gas & Power GmbH. Mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie Österreichs größter Fernleitungsnetzbetreiber. Neben der Vermarktung von Transportkapazitäten für das In- und Ausland sorgt Gas Connect Austria für den reibungslosen und sicheren Betrieb des rund 2.000 Kilometer langen heimischen Erdgas-Hochdruckleitungsnetzes. Das Herzstück des österreichischen Fernleitungsnetzes bildet dabei der Erdgas Knotenpunkt Baumgarten an der March, nahe der slowakischen Grenze. Baumgarten ist Österreichs größte Import- und Übernahmestelle für Erdgas und eine der wichtigsten Erdgasdrehscheiben Zentraleuropas. Von dort wird Erdgas innerhalb Österreichs und in die Länder Deutschland, Italien, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn weiterverteilt. Um die Gasversorgung langfristig zu sichern wird die bestehende Infrastruktur laufend überprüft, gewartet und auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Entsprechend den Anforderungen des Marktes entwickelt Gas Connect Austria ein umfassendes Angebot an Logistik-Dienstleistungen für Marktteilnehmer aus dem In- und Ausland. Als Marktgebietsmanager ist Gas Connect Austria verantwortlich für einen koordinierten Erdgastransport in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Gas Connect Austria GmbH

Kommunikation

Tel. +43 (1) 27500-88052

E-Mail: communications @ gasconnect.at

www.gasconnect.at