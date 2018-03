WWF startet Tiger-Tour durch Österreich in Wien

Ausstellungszelt fährt durch alle Bundesländer

Wien (OTS) - Der WWF startet am 10. April in Wien eine neue Ausstellung über die letzten wild lebenden Tiger der Erde. Das Zelt mit den zum Teil echten Exponaten wird in den nächsten Monaten in allen Landeshauptstädten zu sehen und frei zugänglich sein.

Obwohl Tiger heute weltweit streng geschützt sind, gibt es heute nur mehr 3.200 wild lebende Tiger. Wilderei und die Zerstörung des Lebensraums der Tiere ließen die Zahl in den letzten Jahren stark schrumpfen. Bis zu 20.000 Tiere hingegen leben in Zoos oder in Privatbesitz. Der WWF möchte die Zahl der wilden Tiger bis zum Jahr 2022 verdoppeln. Damit soll auch die Artenvielfalt in den Tigerregionen Asiens und die Ökosysteme besser geschützt werden. Der WWF Österreich berichtet dazu über seine Projekte an der thailändisch-burmesischen Grenze.

Das Naturhistorische Museum Wien wird ab 23. Oktober 2013 den Besucherinnen und Besuchern das Thema Artenschutz in einer großen Ausstellung mit dem Titel "Das Geschäft mit dem Tod - das letzte Artensterben?" näher bringen. In einer Kooperation mit dem WWF wird dort auch die Gefährdung der Tiger eine entscheidende Rolle spielen.

Pressekonferenz im Naturhistorischen Museum



Teilnehmer der Pressekonferenz:



- MMag. Franko Petri, Sprecher für die Tigerprojekte des WWF

Österreich

- Dr. Frank Zachos, Leiter der Säugetiersammlung des NHM Wien

- Dr. Reinhard Golebiowski, Leiter der Abteilung Ausstellung &

Bildung des NHM Wien



Moderation: Claudia Mohl, WWF Österreich



Datum: Mittwoch, 10. April 2013

Uhrzeit: 10 Uhr



Ort:

Naturhistorisches Museum, Vortragssaal, Maria-Theresien-Platz,

1010 Wien



Hinweis für die Vertreter der Medien:

Vor und nach der Pressekonferenz wird das WWF-Tigerzelt mit

Ausstellungstafeln und Tiger-Exponaten zwischen 10 und 17 Uhr für

die Vertreter der Medien zugänglich sein.



Datum: 10.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Naturhistorisches Museum Vortragssaal

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

MMag. Franko Petri, Pressesprecher WWF, Tel. 01-48817-231 oder 0676-83488-231; Email: franko.petri @ wwf.at